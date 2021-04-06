«Он грозился меня убить»: Напавший на барменшу житель Симферополя получил тюремный срок

Девушка после побоев два месяца не могла встать с кровати. Фото: их личного архива Светланы

Жительница Симферополя, которую летом прошлого года избил и едва не изнасиловал неадекватный мужчина, уже восемь месяцев оббивает пороги полицейских участков и Следкома. Девушка хочет узнать хоть крупицы информации о своем деле. Но каждая попытка заканчивается неудачей.

«ПОЧУВСТВОВАЛА СИЛЬНЫЙ УДАР ПО ГОЛОВЕ»

- Я работала в алкогольном магазине, где есть барная стойка. После карантина нас поставили работать по одному, девушки работали с 8.00 до 20.00, парни в ночь. Охраны не было, только тревожная кнопка, - вспоминает девушка.

Светлана пришла на работу в 8 утра, сменила своего коллегу и приступила к обязанностям. В тот момент за барной стойкой уже сидел мужчина. Больше в магазине никого не было. Так прошел час, он купил одно пиво и не разговаривал с продавцом.

Злодей, который бил и пытался изнасиловать девушку. Фото: svetlana_hennessy/Instagram

- Чуть позже незнакомец спросил, можно ли пройти в туалет, я указала маршрут. Когда он вернулся - сообщил, что в уборной течет вода. Я пошла проверять, осматривала комнату и вдруг почувствовала резкий удар по голове. Сразу упала, пыталась встать, но в глазах все темнело. Обернувшись увидела, что летит еще один удар в лицо, - со страхом продолжает свою историю крымчанка.

Нападавший закрылся с ней в туалете, избивал, пытался изнасиловать, вымогал деньги и пытался забрать телефон. Пострадавшая хотела как-то его успокоить, уговаривала не бить, но все было тщетно:

- Вдруг он сказал, что у него мама умерла и стал хвататься за голову, падать на пол. Он грозился меня убить, попрощаться со всеми и покончить с собой. Мне пришлось ударить его ногой и бежать, что есть мочи. Злодей подорвался и тоже выбежал на улицу. Я вызвала полицию, они приняли показания и меня забрали в больницу на скорой.

БОЯЛАСЬ ЛЮДЕЙ, ГОРОДА, МАРШРУТОК

Два месяца просто исчезли из жизни девушки, она подолгу лежала в кровати - восстанавливалась. Ее тошнило, рвало, сильно болела голова. Крымчанка не могла ни спать, ни есть, челюсть не шевелилась, ела через трубочку.

Девушка получила многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Фото: из личного архива Светланы

- Я даже не могла выйти в город, боялась. Посещала общественные места только с кем-то, даже в маршрутках ездить не могла, лишь на такси, - признается жертва нападения.

Спустя время Светлану вызвал к себе начальник уголовного розыска и сказал, что ее обидчика нашли, взяли под стражу и беспокоиться не нужно. Время шло, но звонка из полиции так и не поступило, ее не вызывали даже в суд.

- Много раз я ходила в участок, чтобы прояснить ситуацию, спросить, когда судебное заседание. Но мне никто ничего внятного не сказал. Лишь обмолвились, что по результатам экспертизы мое заявление о побоях отменено. Я звонила участковому, но он сначала не брал трубку, а потом и вовсе отключал телефон, - уверяет девушка.

«ОН ПЫТАЛСЯ УБИТЬ НЕ ТОЛЬКО МЕНЯ»

Позже Светлане стало известно, что дело передано в следственный комитет. Но там ей сказали обратное. Попросили подождать, пока найдется ее дело и пообещали перезвонить. Но через месяц звонка не поступило.

- Так шел месяц за месяцем, ясности не было. В полиции объяснили, что дело направлено в суд, но оповещение мне не приходило. В конце февраля позвонил человек, который поймал этого насильника и сказал, что суд состоялся. А мне об этом даже никто не сообщил, - удивляется Светлана.

По информации жертвы нападения, на ее обидчика написано еще 4 заявления. Другие девушки сами связывались с ней и рассказывали, что с ними произошло.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Только в марте девушка смогла выйти на работу и сейчас пытается вернуться к привычной жизни.

- Думаю, что мне нужен психолог. В общественных туалетах у меня до сих пор происходят панические атаки, боюсь, что меня кто-то ударит... - заканчивает свой рассказа жертва насилия.

Официально получить комментарий по поводу этой жуткой истории и узнать, чем она закончилась для преступника - не удалось. МВД не вправе разглашать информацию частного характера. Однако из достоверного источника КП-Крым в силовых структурах республики стало известно, что нападавший сегодня находится в местах лишения свободы.

- Тюремный срок ему дали внушительный и выйдет он не скоро, - заключил наш собеседник.

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