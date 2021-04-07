Упадок великой стройки коммунизма: История Северо-Крымского канала от 60-х и до современности

Решение о строительстве канала приняли в 1951 году. Фото: mycity.kherson

Северо-Крымский канал сейчас часто обсуждают из-за очередной засухи и политических недомолвок между РОссией и Украиной. Но мало кто знает, каким трудом тысячам людей далось его строительство. На возведение объекта, который был просто спасением для полуострова, потратили колоссальные суммы денег, а над проектированием около 10 лет трудились самые светлые умы.

«Комсомолка» решила напомнить историю СКК и рассказать, как «великая стройка коммунизма» превратилась в обросший сорняками канал.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ СТРОИТЬ

Стройку задумали давно, с водой в Крыму было постоянно туго, засушливый климат не позволял запастись республике достаточным количеством пресной воды. Христиан Стевен - основатель Никитского ботсада в 1833 году предложил построить канал от Днепра в Крым. Но тогда от идеи отказались из-за высокой стоимости работ.

Года шли, а проблема не исчезала, новые варианты выхода из ситуации рассмотрели после Великой Отечественной войны. Но все же остановились на строительстве канала.

Окончательное решение о возведении канала приняли 21 сентября 1951 года. В это же время проект назвали «великой стройкой коммунизма».

Проектно-изыскательские работы велись больше 10 лет. Для возведение в Крым прибыли 10 тысяч специалистов со всех концов Советского союза. Материалы и оборудование везли из Чехии, Болгарии, Югославии.

Платили рабочим хорошо, хоть и условия были сложные - техника старая, плохо кормили. В месяц строители получали по 500 - 1000 рублей. По тем меркам оплата была колоссальная, столько же обычный учитель в школе зарабатывал в год.

В 1963 году саперы подорвали перемычку, удерживавшую днепровскую воду. Фото: mycity.kherson

Строительство разделили на этапы, сначала воду довели до Красноперекопска, потом до Джанкоя, следом она пришла на Керченский полуостров.

С существенной проблемой рабочие столкнулись в 1960-х. Около 40% воды уходило в землю, поднялся уровень грунтовых вод, это привело к засолению почв и гибели растений. Из-за этого было принято решение забетонировать русло.

ГОРОДА И УРОЖАИ РОСЛИ НА ГЛАЗАХ

Как только завершилось строительство, рабочие, которые хотели подзаработать и вернуться домой, решили остаться в Крыму. Села и города разрастались, туда съезжалось все больше людей, поля давали немыслимые для этой территории урожаи.

Открытие Северо-Крымского канала. Фото: историк.рф

Ширина канала составляла 150 метров, а глубина - 7. Со временем водоем стал любимым местом отдыха для местного населения. Мужики таскали оттуда раков мешками, часто ходили рыбачить.

Большая часть днепровской воды уходила на нужды сельского хозяйства. Еще немного переправляли в местные водохранилища.

ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАСУХИ

Северо-Крымский канал замер в 2014 году, когда Крым присоединился к России, а Украина ограничила поставки воды на полуостров. Теперь республика вновь страдает от недостатка пресной воды, а засушливая погода добавляет проблем.

Теперь Северо-Крымский канал выглядит так. Фото: Ольга Аверьянова

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