Снег и дождь в апреле: Какая погода ждет крымчан в ближайшие дни

В выходные дни опять будет идти дождь, а в некоторых районах полуострова даже мокрый снег Фото: Александра Тимощенко

Несколько дней тепла - и опять холод. 8-го апреля весна порадовала крымчан нулевой температурой и снегом. Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая, в ближайшие несколько дней на солнечную погоду можно даже не надеяться.

- Сегодня, в четверг, самые сложные погодные условия, но к вечеру осадки прекратятся. В пятницу будет теплее, днем даже выглянет солнышко, но все же будет очень прохладно для этого периода. Будут небольшие осадки, а днем сильный дождь, - отмечает синоптик.

В выходные дни опять будет идти дождь, а в некоторых районах полуострова даже мокрый снег. Но столбики термометра значительно повысятся - до 13 градусов со знаком плюс. Однако ночные температуры все еще будут около нуля.

- Следующая неделя тоже особо нас не порадует, так как вновь через территорию Крыма пройдет холодный фронтальный раздел. С понедельника по среду температурный фон не сильно изменится, а во второй половине недели столбики термометра поднимутся до 18 градусов. Но в выходные снова вмешается неустойчивый характер погоды. Тепла пока не будет. Апрель будет прохладным и очень влажным, - заключает начальник гидрометцентра.

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