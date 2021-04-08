Когда жители Крыма смогут сами выбирать мэров городов

Теперь люди вправе самостоятельно решить, кто будет руководить городом. Фото: Мининформ РК

Уже через несколько лет пройдет первый единый день голосования, во время которого можно будет выбрать не только депутатов Государственного совета, но и глав муниципалитетов. Выборы состоятся в 2024 году, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

- Из бюджета на эти цели дополнительные суммы выделяться не будут. Просто добавится один бюллетень. В один день состоятся выборы в парламент РК и голосование за глав (городов, - ред.), - подчеркнул глава.

Аксенов добавил, что для этого потребуется немного видоизменить республиканское законодательство:

- Там работы немного, нужно внести несколько правок.

Глав региона считает решение о прямых выборах мэров справедливым, поскольку люди должны иметь возможность выбирать, кто будет управлять их городом. Он напомнил, что не имеет никакого влияния на муниципалитеты и не имеет права вмешиваться в их работу.

- Считаю, что нужно вернуться к ушедшей системе, когда главу города выбирала не только комиссия, но и обычные люди, - заключил Аксенов.

Напомним, сегодня действует одна схема выбора глав муниципалитетов в Крыму: объявляется конкурс, после чего специальная комиссия отбирает несколько главных кандидатов, их тестируют и выбирают лучшего.

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