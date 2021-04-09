Глобальная застройка: Что ждет Крым в случае принятия закона о реновации

В данный момент в Крыму находится 39 аварийных домов. Фото: администрация Ялты

Крым и Севастополь могут войти в число регионов, которые будут принимать участие в проекте реновации старого жилья по примеру Москвы. Соответствующий законопроект разрабатывают специалисты комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ.

РЕНОВАЦИЯ И КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Она касается многоэтажных и частных домов, которые обветшали. Снести их и построить на этом месте новые будет значительно дешевле, чем отремонтировать. Людям, которые живут в аварийных домах, хотят предложить новые квартиры или компенсацию. Но не все так просто.

КАКИЕ ДОМА ПОЙДУТ ПОД СНОС?

В законопроекте о реновации написано, что под снос первыми пойдут ветхие «хрущевки» и все аварийные дома не выше девяти этажей, которые возвели в период с 1957 по 1968 год. Также будут понемногу зачищать территории, где размещены дома первого периода индустриального домостроения. На их месте появятся ЖК с большей этажностью, ведь в интересах застройщика - выдать много квартир по высокой стоимости.

Программа реновации государству влетела бы в копеечку, поэтому власти подключают инвесторов, которые найдут для себя в этом деле хорошую выгоду.

НЕ ПЕРЕСЕЛЯТ, ЕСЛИ НЕ ЗАХОТИТЕ

Если законопроект примут региональные власти и слова превратятся в действия, то крымчане все равно не останутся без права на выбор. Без согласия собственников квартир дом не может быть расселен. Предусмотрено, что на решение власти будут давать жильцам ровно месяц, если за 4 недели им не удастся договориться - дом автоматически включают в программу реновации.

Поэтому будьте внимательны и если ваш дом попадает в список ветхих - лучше обсуждайте возможные варианты решений с соседями уже сейчас.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После согласия жильцов дома - его берут в проект о реновации, власти региона определяются с компанией-застройщиком, которая и будет заниматься расселением людей и возведением новых многоэтажек. По факту жильцам должны сразу же предоставить новое жилье через договор о переходе права собственности или выплатить компенсацию, которая перекроет затраты на покупку новой квартиры с такой же площадью.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Некоторые эксперты сомневаются, что людям выплатят нужную сумму, многие считают, что это ловушка, которая поможет приобрести застройщику участок в центре города за бесценок. Жильцы же останутся с копейками на руках, за которые невозможно будет купить нормальную квартиру, подготовленную к проживанию.

- Компании, которые будут браться за подобные проекты, станут выбирать только лакомые участки - в центре города, например. Там уже полностью подготовленная инфраструктура и прибыль с продажи квартир будет максимальная, - выразил свое мнение юрист Иван Иутин.

Общественники считают, что важные моменты власти просто умалчивают - например то, что в документе не прописаны условия получения квартир конкретно в тех районах, где люди проживали ранее. Многим по такому принципу придется из центра переехать на окраину.

Против законопроекта высказалась и глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Галина Хованская.

- Считаю, что проектом в своих целях могут пользоваться нерадивые застройщики, которые пожелают изъять даже то жилье, которое не является аварийным. Я общалась со многими специалистами, и все выступают против данного проекта - архитекторы, градостроители. За только застройщик, который ни во что не ставит собственников, - отметила Хованская на пресс-конференции в Москве.

ДУРНОЙ ПРИМЕР?

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что все регионы России не могут слепо следовать московскому примеру. Некорректно применять опыт одного города ко всей стране.

- Право собственности на недвижимость - неприкосновенно, это указано в Конституции. А некоторые будут пытаться заставить людей принудительно покинуть дома. Ведь в проекте предусмотрена не только возможность сноса любого многоквартирного жилья, но и изъятие жилья под предлогом необходимости «комплексного развития территорий», - высказался Крашенинников.

РЕНОВАЦИЯ ПОШЛА БЕЗ ПРОЕКТОВ...

Впервые о реновации заговорили власти Севастополя в конце 2017 года. Тогда чиновники рассказали, как будет обновляться неиспользуемая промышленная зона, а именно территория бывшего автотранспортного предприятия на улице Токарева. Там появился новый ЖК «Доброгород».

В 2020-м о реализации похожего проекта стало известно на Ялтинском международном экономическом форуме. Появление нового жилого комплекса предусматривалось на территории аэропорта «Заводское» в Симферополе. По стечению обстоятельств его лишили функций запасного аэродрома буквально за несколько месяцев до этого. Теперь в отведенной зоне хотят возвести грандиозный район на 18 тысяч квартир.

Протесты против строительства идут уже долгое время, местные жители и члены аэроклуба уверены, что стройка нарушит экологический баланс города, ведь через аэропорт проходит поток чистого воздуха, который выносит из столицы скопившийся смог.

Пока о принятии программы на региональном уровне говорить рано, но жильцам квартир в ветхих домах пора готовиться к различным вариантам развития событий, чтобы потом не остаться без крыши над головой. В данный момент в Крыму зарегистрировано 39 аварийных домов, которые уже вошли в программу переселения.

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