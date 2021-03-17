Детский центр на месте кинотеатра: Каким станет Форосский парк в следующем году

Парк планируется благоустроить, также там высадят новые деревья Фото: из архива "КП"

В Форосском парке с начала февраля развернулось строительство детского молодежного оздоровительного комплекса. Проект предусматривает появление здесь нескольких зданий - трехэтажного жилого корпуса с административной частью, четырехэтажного многофункционального спортивного центра и четырехэтажной столовой с подземным этажом.

Строительство спортивного центра. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

НОВОЕ НА МЕСТЕ СТАРОГО

Ранее на месте стройки находилось несколько помещений - зимний и летний кинотеатр, а также танцевальная площадка. Все это принадлежало санаторию «Форос» и было общедоступным. было в застраиваемой зоне и футбольное поле. Местные жители рассказывают, что когда-то на нем играл знаменитый космонавт Юрий Гагарин.

Ранее на месте стройки также находился кинотеатр и танцплощадка. Фото: Фото: предоставлено жителями Фороса

О ПАРКЕ УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА

Жители поселка сильно обеспокоились судьбой зеленой зоны и категорично выступили против строительства детского центра. История с Форосским парком вышла далеко за пределы Крыма и дошла до Кремля. За два месяца с местными жителями больше трех раз встречались представители республиканской власти, в том числе и глава региона Сергей Аксенов. Он заверил - нарушений нет, детский центр будет построен.

Теперь на месте старых сооружений вырыт огромный котлован под новую стройку. Фото: предоставлено жителями Фороса

ЛАВОЧКИ, ПЛЯЖ И НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В парке началось благоустройство территории, за которое отвечает ГУП «Татинвестгражданпроект». Зону отдыха облагородят за счет новых лавочек, малых архитектурных форм, дорожного покрытия и освещения. Бассейн, который строят для лагеря, будет доступен всем жителям Фороса. А для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще сделают специальные тропинки. Еще подрядчик обещает отремонтировать пляж санатория «Форос», к которому будут иметь доступ все сельчане.

ТОЧКИ НАД «і» РАССТАВИТ ПРОКУРАТУРА

Жители Фороса остались недовольны решением властей, даже несмотря на то, что их требования были частично удовлетворены - ограничения на вход в Форосский парк сняли, как и ограждение вокруг стройки, которое откраивало 7,6 гектара. Огораживаемый участок уменьшили до 3 гектаров.

Жители Фороса показывают, как раньше выглядел застраиваемый участок Фото: из архива "КП"

Сейчас по факту строительства ведется независимая прокурорская проверка. Специалисты просматривают техническую документацию. Результаты будут оглашены после 23 марта.

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