Новые лавочки, освещение и деревья: Как застройщик благоустроит Форосский парк на ЮБК

На территории зеленой зоны построят три корпуса детского лагеря Фото: Елена ЛЕЛЮК

Застройщик Форосского парка полностью благоустроит зеленую зону. Предполагается, что на территории появятся новые деревья, лавочки и освещение. Ранее новость о строительстве в черте парка сильно взбудоражила общественность. Местные жители собирались в группы, чтобы выступить против появления новых зданий и сноса реликтовых деревьев.

Представитель генподрядчика, который занимается строительством детского центра, объяснил, что местным жителям не о чем беспокоиться. Их дети будут иметь доступ к спортивному комплексу и бассейну. Кроме того, компания улучшит Форосский парк.

- На территории 7,6 гектара ведется строительство Детского молодежного оздоровительного комплекса. В рамках этого возводится несколько сооружений, в том числе спортивных. Бассейн будет открыт для доступа всех жителей Фороса. На территории парка проведем благоустройство, поменяем малые архитектурные формы, дорожное покрытие, освещение, - заявил представитель компании-застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко.

В можжевеловой роще обещают тропинки для скандинавской ходьбы. А на месте снесенных деревьев - новые. Вместо одного вырубленного дерева планируют сажать три.

Первый этап строительства объекта завершится в текущем году. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

В подрядной компании заявили, что работают в рамках закона и с разрешения Минприроды Крыма. Также они консультируются со специалистами Никитского ботанического сада.

Концепция строительства детского лагеря "АК-Барс". Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Ранее в Форосском парке снесли многолетние деревья - ливанские кедры, можжевельники и магнолии. Жители поселка ужаснулись увиденному и стали подавать массовые жалобы в крымское правительство.

Рабочие принялись заливать фундамент для будущего корпуса. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что компания действует в рамках закона, и на снос деревьев у подрядчика имелись порубочные талоны. Представитель компании добавил, что деревья на участке были больными и поврежденными, следовательно представляли опасность для гуляющих по парку.

Напомним, буря негодования жителей Фороса поднялась еще в начале февраля, когда в парк хотели ограничить проход. Позже общественность обнаружила, что в зеленую зону свозят строительную технику для возведения детского лагеря.

Для встречи с активистами в Форос приезжали представители власти, однако не смогли приглушить масштабное недовольство. После того, как свое внимание на проблему обратил Кремль, на место приехал и сам Аксенов, который пытался ответить людям на оставшиеся вопросы. Он заявил, что проход через парк ограничивать никто не будет, но строительство лагеря не прекратится, так как документы по объекту в порядке, никаких нарушений на данный момент не выявлено.

Дети жителей Фороса будут иметь доступ к спортивному комплексу и бассейну. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

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