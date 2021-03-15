Танцплощадка и кинотеатр: Что было на месте стройки в Форосском парке

Строительство детского оздоровительного центра началось в начале февраля. Фото: предоставлено жителями Фороса

В Форосском парке продолжается строительство детского оздоровительного комплекса. Техника появилась на территории зеленой зоны еще в начале февраля. Там планируется разместить три здания - жилой корпус с административной частью, спортивный центр и столовую.

«Комсомолка» показывает, как выглядел участок, где теперь вырыт котлован. Помещение относилось к санаторию «Форос» и было общедоступным.

Бывшая танцплощадка и кинотеатр в Форосском парке. Фото: предоставлено жителями Фороса

Ранее на месте стройки был летний и зимний кинотеатры. Фото: предоставлено жителями Фороса

Напомним, что во время строительства рабочие повредили многолетние деревья. Подрядчик теперь проводит компенсационную высадку. Крымчане чуть ли не каждый день ходят на место строительства, чтобы контролировать процесс.

Теперь на месте кинотеатра будет детский лагерь. Фото: предоставлено жителями Фороса

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выезжал в Форос, чтобы разобраться в ситуации. Он выяснил, что стройка ведется на законных основаниях и останавливать ее никто не будет. Несмотря на это, сотрудники крымской прокуратуры по данному вопросу проводят проверку. Результаты огласят в конце марта.

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