Прокуратура завершит проверку законности стройки в Форосском парке к концу марта

На 7 гектарах парка появится детский спортивный комплекс Фото: Елена ЛЕЛЮК

Сегодня, 9 марта, в Форосе состоялась очередная встреча главы Республики Крым Серея Аксенова с общественностью. На ней стало известно, что огражденную территорию вокруг стройки уменьшат в два раза, а представители прокуратуры проводят проверку законности возведения детского комплекса.

Глава ялтинской администрации Янина Павленко разъяснила, что под строительство ранее загораживали 7,8 гектар земли. Теперь же принято решение оставить забор только на трех гектарах территории. В свою очередь Сергей Аксенов напомнил, что строительство ведется в рамках закона, все разрешающие документы на возведение объекта у застройщика имеются.

Представители крымской прокуратуры сообщили, что сейчас ведется проверка законности строительства в зоне Форосского парка. Специалисты просматривают техническую документацию. Результаты будут оглашены после 23 марта.

Глава Крыма пояснил, что нарушений со стороны власти не видит.

- Строительство ведется в рамках закона, с нашей стороны нарушений нет. Что касается вырубленных деревьев - с застройщиком мы договорились о компенсационной высадке новых растений. На место одного вырубленного дерева будут сажать пять, - прокомментировал Аксенов.

Он добавил, что вопрос строительства снимается с повестки дня, объект однозначно будет построен.

- Единственный недочет, который был выявлен в результате проверки органов прокуратуры - это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф. Коллеги сами заинтересованы в том, чтобы парк выглядел достойно, - заявил Аксенов.

Также подрядная организация, строящая детский спортивный комплекс «АК-Барс», выполнит благоустройство парка, поставит там новые архитектурные формы, лавочки, освещение.

Кроме того, для местных жителей станут доступны пляжи санатория «Форос», которые в будущем тоже приведут в порядок.

Напомним, в начале февраля текущего года жители Фороса возмутились новыми правилами Минэкологии и природных ресурсов Крыма, которые ограничивали вход в местный парк. Позже крымчане стали наблюдать, как в зеленую зону завозят технику и строительные материалы.

Власти республики сообщили, что в парке началось строительство детского спортивного комплекса «АК-Барс». Люди выступили против застройки главной достопримечательности Фороса. Несколько раз представители профильных министерств и главы Крыма встречались с местными жителями, но ни одна из встреч не принесла результата. Общественность осталась недовольна действием правительства.

Позже о скандальном строительстве стало известно в Кремле. На место пришлось выезжать главе республики Сергею Аксенову. Сегодня, 9 марта, он прибыл на встречу с жителями Фороса во второй раз.

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