Показ фильма «Пункт пропуска» о двух российских военных, захваченных украинскими спецслужбами, планируют презентовать в Крыму

Иван Соловьев и Эммануил Виторган. Фото: предоставлено Иваном Соловьевым

Фильм «Пункт пропуска» о двух крымских военных, которых похитили украинские спецслужбы, могут презентовать и в Крыму. Первая премьера прошла в Москве 18 марта, в день воссоединения полуострова с Россией, а 8 апреля патриотический фильм показали и зрителям Донецка.

- Мы были бы очень рады сделать премьерные показы картины в Крыму и Севастополе, что обусловлено и тематикой и духом фильма, а также тем, что главные герои картины-военнослужащие Черноморского флота. Если крымчане нас пригласят, мы с удовольствием приедем, - отмечает сценарист кинокартины, юрист и политик Иван Соловьев.

Съемки кинокартины проходили и в Херсонесе. Фото: предоставлено Иваном Соловьевым

В основу сюжета кинокартины легла история прапорщика Максима Одинцова и сержанта Александра Баранова, которые в 2014 году перешли служить в российскую армию. Украинские спецслужбы похитили их на границе с Крымом и вывезли на Украину. В Минбороны РФ сообщали, что военнослужащих выманили на территорию Украины «якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины». Президент России Владимир Путин назвал задержание военных вероломством. В Киеве Одинцова приговорили в 14 годам лишения свободы, а Баранова - к 13. Их признали виновными в госизмене и дезертирстве. Домой российские военнослужащие вернулись только через три года, когда их обменяли в рамках договоренностей Москвы и Киева.

Юрист Иван Соловьев вел дело военных практически с того момента, как их захватили, почти их до возвращения на родину. Он был одним из тех, кто посещал СИЗО в Николаеве, где держали российских ребят. Поэтому основу сюжета юрист знает не понаслышке. Сначала он был консультантом и сценаристом фильма, а на этапе начала съемок режиссер Вера Соколова предложила сыграть одну из центральных ролей - адмирала Елагина.

Адмирал Елагин. Фото: предоставлено Иваном Соловьевым

- Честно скажу, что у меня не вызвало никаких сложностей смысловое наполнение сыгранной роли, она мне близка и понятна. Тем более, что сам я двадцать лет носил форму. Поэтому мне было комфортно. Однако, поскольку это мой первый опыт, детали и акценты каждой сцены отрабатывались и репетировались под руководством режиссера картины, - делится Иван Соловьев впечатлениями о съемках.

В фильме снимались известные актеры - Николай Добрынин сыграл роль генерала ФСБ, Эммануил Витторган был адвокатом, а роль министра обороны досталась депутату Госдумы РФ Александру Старовойтову. Эпизодические роли получили и крымские студенты. В целом работа над фильмом кипела с декабря 2019 года, производством занималась кинокомпания «Горизонт кино». Режиссером кинокартины выступила Вера Соколова. Основной съемочный период был намечен на апрель 2020 года, но коронавирус внес свои коррективы в график, поэтому съемки пришлось перенести на полгода. В кинокартине есть локации Москвы, Краснодарского края, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Фильм выйдет в широкий прокат и на электронных площадках после получения прокатного удостоверения. Иван Соловьев надеется, что это произойдет в ближайшее время.

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