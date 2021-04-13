Как выглядят могилы крымских бандитов из 90-х спустя 20 лет после их смерти

Почти за каждой гранитной плитой здесь скрывается давняя кровавая история Фото: Александра Тимощенко

Чистые и ухоженные дорожки, свежие цветы и высаженные растения. Почти всегда здесь убрано, хотя людей в этой части кладбища почти не встретишь. На самых блатных местах прямо у центрального входа на симферопольский Абдал похоронены местные бандиты, погибшие в 90-х. Именно они больше двадцати лет назад могли устроить перестрелку в центре города или устроить взрыв в кафе.

Здесь, на самых блатных местах прямо у центрального входа, были похоронены местные бандиты Фото: Александра Тимощенко

ЛУЧШИЕ НАДГРОБИЯ НА АБДАЛЕ

При входе на кладбище в глаза сразу бросаются роскошные надгробия выше человеческого роста. Выглядит очень дорого и жутко одновременно. На них в полный рост изображены те самые «рыцари», фамилии которых вызывали ужас у местных жителей еще двадцать лет назад - Дзюба, Башмаков, Оразмурадов и другие. А сейчас им установлены лучшие памятники, украшенные венками.

Ходят слухи, что некоторые могилы около центрального входа - пустые Фото: Александра Тимощенко

На кладбище тишина. Только иногда у входа мелькают люди. Все стараются быстро пройти мимо аллеи.

- Столько людей хороших есть, а вы этими бандитами интересуетесь. Нечего тут делать, - причитает проходящий мимо симферополец.

Почти за каждой гранитной плитой скрывается кровавая история. Кого-то зарезали во время разборок, кто-то погиб в перестрелке, а о ком-то до сих пор умалчивает история, но свежие цветы лежат почти на всех могилках.

- Вспоминать эти времена даже не хочется - очень страшно было просто жить и спокойно ходить по городу. Бывало приходишь домой вечером после работы, а с улицы выстрелы доносятся. И это считалось нормой. Было не по себе, конечно, но и милицию никто не вызывал, - рассказывает мне житель Симферополя Олег, пришедший на могилу к своим родственникам.

ПУСТЫЕ МОГИЛЫ

Ходят слухи, что некоторые могилы около центрального входа - пустые, так как многие бандиты в те времена без вести пропали. Свои похороны они могли подстроить для прикрытия и уехать в другие страны. Оперативники, работающие в те времена, такую информацию не отрицают. Вполне возможно, что на Абдале есть несколько пустых могил.

- Говорят, что было несколько таких случаев, когда проходили слишком спокойные похороны. Никто не плакал или было очень мало людей, - рассказывает КП-Крым человек, работающий в правоохранительных органах в лихие 90-е. - Но это пока ничем не подтверждено, на уровне слухов.

Дорога к аллее «героев» конца прошлого века не зарастает. По словам служащих кладбища, иногда здесь даже можно встретить некоторых крымских бизнесменов, которые поминают погибших и, возможно, давних знакомых.

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