В Крыму 12-летний подросток на иномарке сбил пенсионера на велосипеде

Подросток сбил не только пенсионера, а еще и машину. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе Крыма случилось ЧП - 12-летний подросток сел за руль отцовской иномарки, но не справился с управлением и наехал на пожилого велосипедиста.

Вечером 12 апреля мальчик решил поупражняться в навыках вождения. Сел за руль, выехал на улицу курортного поселка Николаевка, где в тот момент мимо проезжал 60-летний мужчина на велосипеде. Мальчик совершил неверный маневр на дороге, и машину занесло на обочину, задело и пенсионера. Автомобиль также повредил припаркованную у дороги машину.

Иномарка врезалась в другую машину, стоящую на обочине. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении, - уточнили в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве отметили, что телесные повреждения никто не получил, велосипедисту оказали медицинскую помощь на месте ЧП.

А вот родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Протокол отправят в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Симферопольского района.

Кроме того, против отца подростка возбудили дело об административном правонарушении по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим на это прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП России).

Напомним, вчера на севастопольской заправке задержали пьяного лже-инвалида, который сел в коляску и конфликтовал с работниками АЗС.

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