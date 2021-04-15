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Политика15 апреля 2021 13:56

Истерия и ложь: В Крыму оценили обвинения Украины в размещении на полуострове ядерного оружия

Министр обороны соседнего государства видит в России «угрозу для национальной безопасности»
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Украинская элита продолжает антироссийскую политику, но Крым им не вернуть

Украинская элита продолжает антироссийскую политику, но Крым им не вернуть

Фото: "КП" Архив

Украинская правящая элита продолжает по отношению к России политику истерии. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие и готовит необходимую для этого инфраструктуру. Он также заявил, что Россия якобы может напасть на Украину из-за водной блокады полуострова. Кроме того, Таран отметил, что Россия «представляет угрозу для национальной безопасности Украины» и поблагодарил европейские страны за помощь Киеву.

- С политической точки зрения очевидно, что украинские политики придерживаются в отношении России одной и той же тактики - непрерывная истерия и ложь. В данном случае это делает главный украинский военный, - отмечает политолог. - Смысл его заявления - показать, что Россия якобы угрожает всему миру, хотя картина противоположна. Украина является источником проблем и угрозой миру в этой части Европы.

Политолог напомнил, что на территории Крыма было хранилище ядерного оружия, но было это, когда полуостров входил в состав Украины. Однако со временем оно пришло в упадок.

- В Минобороны РФ уже давали комментарии, что особой целесообразности размещать в Крыму ядерное оружие нет. В случае необходимости его всегда можно доставить из других центров хранения. Тем самым соблюдаются определенные международные договоры, касающиеся этого вопроса. Крым вполне защищен и обычными вооружениями, а ядерное находится по соседству, - заключил Владимир Джаралла.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может пойти на военные провокации, чтобы вернуть Крым. Кроме того, не исключено повышение активности блока НАТО и США вблизи от российских границ в Черном море.

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