Токарь одного из заводов Севастополя делал в рабочее время огнестрельное оружие

Токарь работал на одном из судоремонтных заводов Фото: Архив "КП"

Токарь одного из севастопольских предприятий в рабочее время занимался изготовлением огнестрельного оружия. Параллельно со своей основной работой, мужчина мастерил глушители, длинноствольные ружья и даже переделывал сигнальные пистолеты в боевые. Кулибина задержали сотрудники управления уголовного розыска.

- Во время обысков по месту жительства были найдены и изъяты три единицы стрелкового оружия, 129 патронов калибров 5,6 и 9 мм, а также по месту его работы обнаружены и изъяты заготовки и детали для изготовления оружия, - уточнили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Дома у нарушител нашли и изъяли три единицы стрелкового оружия, 129 патронов. Фото: УМВД по Севастополю

Рабочий предприятия использовал токарное и промышленное оборудование, чтобы изготовить нарезное длинноствольное оружие с прибором для бесшумной стрельбы. Кроме того, мужчина переделал в огнестрельное оружие два сигнальных пистолета.

Против токаря были возбуждены уголовные дела. Сегодня устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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