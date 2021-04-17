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Происшествия17 апреля 2021 15:44

Ночная погоня в Красногвардейском районе: полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить красную «девятку»

Водитель утверждал, что не заметил три патрульных автомобиля
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За красной "девяткой" три патрульных авто гонялись 20 минут. Фото: МВД по РК

За красной "девяткой" три патрульных авто гонялись 20 минут. Фото: МВД по РК

В ночь на субботу в Красногвардейском районе три полицейских патруля с помощью табельного оружия остановили красную «девятку». Водитель с характерными признаками алкогольного опьянения, утверждал, что не слышал требования остановиться и не видел погони.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, характер движения автомобиля «ВАЗ 2109» вызвал у сотрудников ДПС сомнение в способности водителя им управлять. На требования остановиться автомобиль только увеличил скорость, создавая угрозу жизни и здоровья иным участникам дорожного движения. К поимке правонарушителя подключились три экипажа ДПС.

- Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля игнорировал, - отметили в полиции. - В результате полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля правонарушителя путем повреждения транспортного средства.

После прострела трех колес красная «девятка» наконец-то встала. За ее рулем находился 28 летний житель Красногвардейского района с явными признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на месте и в медицинском учреждении мужчина отказался, но признал, что был за рулем «выпившим».

- Я не слышал требования об остановке,- сначала заявил он. Но после добавил, что не не остановился, «потому что побоялся».

Теперь его ждет до 1,5 лет лишения водительских прав и 30 тысяч рублей штрафа. В настоящее время по факту противоправных действий водителя проводится проверка.

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