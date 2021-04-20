Озвучены миллионные заработки депутатов парламента Крыма и их жен

Самым высокооплачиваемым политиком стал спикер парламента Крыма Владимир Константинов Фото: Архив "КП"

На сайте Госсовета в открытом доступе опубликованы декларации доходов крымских депутатов. В документах можно посмотреть на прибыль слуг народа за несколько лет их работы. Кошельки некоторых стали толще в несколько раз, как и карманы их жен.

Самым высокооплачиваемым политиком стал спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Согласно официальным сведениям, в 2020 году он заработал 25,3 миллиона рублей. Еще в 2019-м его доход был на три миллиона меньше. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2016 году. Тогда годовой заработок главы парламента составлял 84 миллиона рублей.

В прошлом году политик решил не обновлять имущество, поэтому данные о недвижимости и автомобилях остались неизменны. В числе собственности у него по-прежнему значатся автомобили Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport, BMW X7 M50D и прицеп Stema, а также квартира в 95,3 квадратных метра и пять нежилых помещений площадью от 30,7 до 5 959,9 квадратных метров.

У первого замглавы парламента Ефима Фикса годовой заработок составил 6 023 478 рублей, что на 700 тысяч меньше, чем в 2019 году. Из имущества у первого заместителя председателя Госсовета значится земельный участок на территории Украины, квартира в Крыму и один легковой автомобиль марки Nissan.

Доход его супруги за год составил 112 944 тысячи, в ее собственности находится две квартиры на территории полуострова.

Доход заместителя спикера Владимира Бобкова по сравнению с позапрошлым годом уменьшился на 200 тысяч. Сейчас годовая зарплата политика составляет 2 211 390 рублей. Однако его супруга не отстает. С каждым годом ее прибыль только увеличивается. Если в 2018 за год ее зарплата составляла чуть больше 30 миллионов рублей, то в 2020 – уже 32,5 миллиона.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Эдип Гафаров в 2020 году получил почти 5 миллионов рублей. Графа с имуществом у него пока пустует, а вот у его жены - заполнена. Так, в ее распоряжении находятся два земельных участка, два жилых дома и одна квартира на территории России. Ее годовой заработок составил почти 500 тысяч рублей.

Алла Пономаренко, заместитель председателя Госсовета республики, в прошлом году смогла заработать 2,5 миллиона рублей, а заработок ее супруга составил 1 329 519 рублей. Также он владеет легковым автомобилем Chevrolet. В собственность политика входит два земельных участка и три квартиры. В прошлом году ее заработок составлял всего 1,6 миллиона.

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