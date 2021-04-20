Издеваться над крымчанами не выйдет: Следкому России доложат о нарушении прав жителей полуострова в связи с водной блокадой

Только аграрный комплекс пострадал от водной блокады на 200 миллиардов рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с нарушением прав жителей Крыма в связи с водной блокадой полуострова.

Ранее фракция «Единой России» в Госсовете Республики начала работу по установлению ущерба, который власти Украины нанесли экономике Крыма.

- Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета, - отметил Председатель Государственного Совета, секретарь Крымского регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов. – Замечу также, что Минсельхоз озвучил предварительные данные о сумме убытков, нанесенных водной блокадой Крыма аграрному сектору. Она составляет более 200 миллиардов рублей. И это далеко не полная сумма ущерба, поскольку от водного шантажа пострадали и другие отрасли, а крымчане испытали и продолжают испытывать неудобства, несут моральный ущерб.

По словам Владимира Константинова, ответственность за антикрымские действия несет не только соседнее государство в целом, но и отдельные персоналии.

- Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады, - подчеркнул глава крымского парламента и секретарь регионального отделения правящей партии. - Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с Ислямовым, и подстрекатели крымофобии - такие как Кравчук или фейковый «постоянный представитель президента Украины в АРК» Бабин. Одним словом, все получат по заслугам. Случится это не сразу, но мы, по мере сил, будем приближать час торжества справедливости. Безнаказанно издеваться над Крымом и крымчанами не получится

СПРАВКА В апреле 2019 года в Госсовете Республики Крым была образована рабочая группа для проведения анализа ущерба, нанесенного Крыму Украиной. В марте этого года Владимир Константинов сообщил, что Крым начал готовить первый иск Украине относительно водной блокады полуострова. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет 1,5 триллиона рублей.

Часть материалов по водной блокаде, подготовленные Рабочей группой Госсовета Республики, передана в Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.