«Бессмертный полк - 2021» в Крыму: дата проведения, маршрут, штендеры для акции

В этом году шествия тоже пройдет в онлайне, а участниками акции смогут стать все желающие Фото: Архив "КП"

9 мая по всей России пройдут памятные акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Самым грандиозным и долгожданным событием для всех уже который год становится «Бессмертный полк». Даже в прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничений, шествия прошло в онлайн-формате. Тогда на площадке собралось больше трех миллионов участников, а в записи трансляцию смогли посмотреть 25 миллионов россиян.

В этом году шествие тоже пройдет в онлайне, а участниками акции смогут стать все желающие. Для этого с 20 апреля по 3 мая нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» или повторить заявку с прошлого года. При регистрации достаточно будет указать свой регион - в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Когда заявки будут одобрены, до 7 мая всем участникам акции придет уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с фотографиями их близких. А в конце шествия пользователям предоставят часть видео, в котором были снимки их фронтовиков.

По традиции памятное шествие будут транслировать в эфире местных телеканалов, на городских экранах и в социальных сетях. В организации мероприятия примут участие больше 50 тысяч волонтеров. Подать заявку на участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн» можно на сайте (https://2021.polkrf.ru/).

ШТЕНДЕРЫ ДЛЯ АКЦИИ

Штендер для участия в онлайн-акции можно сделать на разных сайтах в интернете, а также в обычном фотошопе самостоятельно. На основной части картинки должна быть фотография героя, в нижней части - фамилия, имя, отчество и звание родственника. Для красоты можно использовать фирменную рамку и добавить символику памятной даты. Все нужные элементы можно найти на сайте: штендер-полк.рф.

Заметим, из-за традиционного шествия в День Победы некоторые улицы в Симферополе временно перекроют 3 и 5 мая с 18.00 до 24.00 часов, а 7 мая - с 8.00 13.00 часов. Ограничения коснутся нескольких центральных дорог крымской столицы.

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