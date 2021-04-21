Украинскому военному, который пришел «брататься» в Крым, дали 3,5 года колонии

Военнослужащий незаконно пересек границу 30 мая 2020 года Фото: Архив "КП"

Джанкойский районный суд приговорил украинского военнослужащего к трем с половиной годам лишения свободы за то, что тот незаконно пересек границу РФ и переносил наркотики.

Необычный инцидент произошел в конце мая прошлого года. Военнослужащий десантно-штурмовых войск Украины Евгений Добринский, который охранял железнодорожный мост и дамбу на границе с Крымом в Херсонской области, случайно выпил.

Вечером Добринский пошел в село Сиваш за сигаретами, а по дороге к магазину встретил компанию сельчан, которые пили спиртное. Военный присоединился к ним, а позже новые знакомые дали Добринскому пакет с коноплей. И «приключения» продолжились в новом формате.

Военный дошел до пограничного поста, где стоял его товарищ. Тот его пропустил по дружбе. Украинец шел по рельсам, пока к нему не подошли российские пограничники. Добринский сказал, что пришел «с добром», хотел «побрататься». Ранним утром 30 мая украинца, который нарушил правила пересечения госграницы, задержали.

В пресс-службе Джанкойского районного суда уточнили, что украинец прошел около километра в сторону российской территории. Молодой человек был в обмундировании Вооруженных сил Украины и представился старшим стрелком 1 ДШО в/ч А1910, а в кармане у него был бумажный сверток с марихуаной.

- Подсудимый в судебном заседании в предъявленном ему обвинении свою вину не признал. В качестве пояснений своих деяний он отметил, что марихуана не его, границу пересекать цели не было, а на территорию РФ он забрел потому, что решил посмотреть наличие рыбы в заливе, - уточнили в пресс-службе.

Добринского признали виновным в незаконном пересечении госграницы и хранении наркотиков. Суд приговорил его к лишению свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

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