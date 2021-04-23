Почему этим летом Крым обречен встать в огромных автомобильных пробках

На отдых в Крым планируют приехать 8 миллионов туристов Фото: Архив "КП"

В этом году Крым ожидает небывалый наплыв курортников. По ожиданиям местных властей, погреться на крымском солнышке в туристический сезон 2021 приедет не меньше 8 миллионов отдыхающих. При этом каждый год в республике повторяется одна и та же ситуация: большое количество автомобилей, ремонт дорог в разгар лета и, как следствие, бесконечные пробки. По прогнозам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, в самый пик лета путешественников, которые приедут в республику на собственных авто, ожидают многочасовые заторы, поэтому с ветерком доехать до моря вряд ли получится.

ГДЕ ПРОБКИ

Если раньше весь основной удар на себя принимала старая феодосийская трасса, то с появлением Тавриды проблема пробок полностью решилась. Теперь основными местами заторов стали дороги Южного берега, а также направления Сак и Евпатории. В этих местах все еще нет четырехполосного движения.

- Дело в том, что раньше основной транспортный поток двигался со стороны Украины, поэтому там были сконцентрированы широкие и удобные трассы. Но с открытием Крымского моста ситуация полностью изменилась, весь транспортный поток пошел с восточной стороны, поэтому и начали образовываться пробки. Но эту проблему уже решили, - говорит КП-Крым Вахрушев. - Однако самыми загруженными все еще остаются Симферополь, Саки, Евпатория и Ялта.

ПОЧЕМУ ОБРАЗОВЫВАЮТСЯ ЗАТОРЫ

По словам Вахрушева, главная проблема полуострова заключается в том, что транспортная инфраструктура Крыма еще не способна принимать 8 миллионов туристов.

- Пока мы к этому не готовы. Большим плюсом стала трасса Таврида, она серьезно разгрузила дороги, но остальная система еще не подвязана к этой трассе, - отмечает доцент кафедры туризма.

Еще одной проблемой в Крыму эксперт называет экскурсионные объекты, которые не рассчитаны на массовое посещение туристов.

- Если говорить о транспортной доступности, то парковки и точки высадки гостей просто не справляются с тем количеством автомобилей, которые приезжают в эти места. Поэтому главная задача для нас сейчас в том, чтобы подогнать транспортную систему под миллионный турпоток, - объясняет Игорь Вахрушев.

ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МАШИН

Решить проблему одним махом не получится. Здесь важен комплексный подход. В первую очередь, самим крымчанам придется отказаться от своих комфортных автомобилей с кондиционерами и пересесть на душный общественный транспорт. Так на дорогах станет меньше машин и заторов.

Как сообщили КП-Крым в Службе автомобильных дорог республики, чтобы уменьшить количество заторов, на полуострове строятся новые трассы, которые будут идти в обход самым загруженным местам.

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