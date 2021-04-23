Бахчисарайская больница заплатит два миллиона за смерть грудного ребенка

Татьяна Крылова родила Полину в июне 2017 года. Фото: личный архив Крыловых

Несколько лет назад «Комсомолка» освещала трагичную историю семьи Крыловых из крымского села Соколиное, которые потеряли двухмесячную дочь. Несколько лет длились судебные тяжбы – супруги пытались доказать органам здравоохранения, что их малышка Полина действительно умерла из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Теперь точку в деле поставил Центральный районный суд Симферополя.

- Мы взыскали в пользу потерпевших 2 миллиона с Бахчисарайской центральной районной больницы (ЦРБ), - сообщил КП-Крым директор юридической компании Михаил Белкин, представлявший интересы Крыловых в суде. - Думаю, на решения судьи повлиял и тот факт, что в прениях Бахчисарайская ЦРБ и Минздрав РК признали свою вину и попросили удовлетворить иск частично.

Малышке не было и трех месяцев. Фото: личный архив Крыловых

Татьяна и Андрей Крыловы - образцовая семья из Севастополя. Они вместе больше 10-ти лет. Первым в семье родился сын, а потом Крыловы решили переехать поближе к природе и построили дом в Бахчисарайском районе. Татьяна забеременела в 2017 году, супруги ждали дочь. Малышка появилась на свет в июне, в Симферопольском роддоме №2.

ОБЫЧНАЯ «ЖЕЛТУШКА»

- Роды прошли благополучно, только вот дочь была желтенькая. Но врачи сказали не беспокоиться, посоветовали чаще гулять на солнце, чтобы это прошло, - вспоминает Татьяна.

А тем временем в селе Соколиное, куда переехали супруги, открыли врачебную амбулаторию, прикрепленную к Бахчисарайской ЦРБ. В день выписки Татьяны из роддома ее муж подал документы, чтобы прикрепить дочь к амбулатории и наблюдаться там. Через два дня навестить новорожденную на дом приехала местная медсестра. Осмотрев девочку, врач сказала, что у нее есть желтушка, и тоже порекомендовала чаще гулять на солнце. У родителей не было причин для беспокойства, ведь ребенок хорошо ел и даже набирал вес.

Через месяц, в июле, Полину привезли на осмотр в амбулаторию, где их встретила участковый врач Тамила Люманова. К тому времени у малышки уже появилась сыпь и выпирал пупочек, смуглый цвет кожи по-прежнему не уходил. Врач посоветовала обратиться к хирургу. Неестественная желтизна кожи младенца ее не смутила.

Хирург в свою очередь просто рекомендовала носить бандаж. Врач попросил родителей явиться на повторный прием через два с половиной месяца. В начале августа, до того, как главе семьи Крыловых Андрею нужно было уходить в море, Полину снова отвезли в амбулаторию. Дежурная медик взвесила девочку и отпустила с миром. Хотя и к тому моменту желтушка не исчезла.

Семья Крыловых. Фото: личный архив Крыловых

Вечером 31 августа малышке стало плохо, она постоянно плакала, отказывалась от груди и очень часто дышала. Вызванная на дом фельдшер скорой сказала, что состояние ребенка в норме, и госпитализировать ее не нужно. Медики заверили, что повторно вызывать бригаду можно будет, только когда у Полины повысится температура. Но дочь Крыловых не дожила до утра, вызванная бригада скорой только констатировала смерть.

- После того как, утром я увидела свою бездыханную дочь, я два года просыпалась посреди ночи и в ужасе проверяла, дышат ли мой сын и муж. Все это время мне становилось больно, когда я видела спящего человека, - делится переживаниями Татьяна.

Когда стресс от потери ребенка стал понемногу утихать, супруги начали понимать, что медики в свое время неверно оценили состояние грудничка, и дочь, вероятно, еще можно было бы спасти.

Татьяна начала искать ответы и обратилась к участковому врачу амбулатории в Соколином, куда Полину отвозили еще в первый месяц жизни. Женщина задала медработнику логичный вопрос - почему ребенку не выписали направления на обязательные обследования в первый месяц жизни. Врач ответила, что хотела их дать через три месяца. Больше на звонки Татьяны Люманова не отвечала. Вместо извинений Крыловы получили от врача два иска в суд в разное время - медик хотела, чтобы ей компенсировали один миллион рублей в качестве «морального ущерба» за очернение деловой репутации. Однако дважды Бахчисарайский районный суд ей отказал. Так участковый врач отреагировала на освещение истории Полины Крыловой в СМИ и соцсетях.

ДЕЛО ВОЗБУЖДАТЬ НЕ ХОТЕЛИ

Правоохранительные органы отказывались возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Только спустя полтора года борьбы, в марте 2018-го, против врача амбулатории Тамилы Люмановой было возбуждено дело, предусмотренное ч.2 ст. 124 УК РФ - неоказание помощи больному, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда здоровью и по ч.4 ст.327 УК РФ - использование заведомо подложного документа.

Вскрытие показало, что виновником смерти девочки был цирроз печени. Это заболевание сегодня можно диагностировать и лечить, но его медики списали на желтуху.

- Я обнаружил у ребенка изменения, соответствующие по всем признакам циррозу печени, осложнившимся повышением венозного кровяного давления в системе воротной вены, и разрыв верхней брыжеечной вены. Появилось подозрение на цитомегаловирусную инфекцию, и гистология это подтвердила, - рассказывал КП-Крым судмедэксперт Владимир, который проводил вскрытие.

В честь Полины родители назвали звезду. Фото: архив семьи Крыловых

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ ПО ДЕЛУ ВРАЧА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Но была и другая коллегиальная экспертиза, которая опровергла эти выводы и заключила, что ребенок умер от травмы. Крыловым пришлось проводить еще одно исследование, которое, в конечном счете, показало, что ребенок все же умер от цирроза печени.

Все это время длились судебные тяжбы, на которых представители Бахчисарайской ЦРБ, к которой относится амбулатория в Соколином, отрицали свою вину.

- Если бы я знала, что будет так много судов, не знаю, решилась бы я на это или нет. Конечно, никакие деньги не вернут нам любимую дочь и не залечат раны, но мы смогли продолжить жить дальше и я верю, что теперь виновные будут наказаны. Ведь медики пытались скрыть свои преступления, а теперь у них этого точно не получится, - заключает Татьяна Крылова.

Кстати, в Бахчисарайском районном суде до сих пор проходят слушания по уголовному делу врача амбулатории Тамилы Люмановой, так что финальный аккорд во всей этой истории будет поставлен позже.

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