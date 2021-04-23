Снимай ресницы или давай деньги: Жительница Севастополя пыталась сбежать из салона красоты, не заплатив

Клиентка хотела покинуть салон без объяснения причины Фото: Архив "КП"

Каждый месяц девушки тратят уйму денег на салонные процедуры: маникюр, педикюр, ресницы, брови и услуги парикмахера. Все это, как известно, удовольствие не из дешевых. А еще ведь косметолог, депиляция… Но деньги на образ красотки есть далеко не у всех, вот и приходится выкручиваться.

Так случилось и с крымчанкой Мариной*, которая пришла в один из салонов красоты Севастополя. Чтобы выглядеть эффектнее, девушка решила записаться на процедуру по наращиванию ресниц, а для лучшего результата выбрала самый большой объем – 3D.

Для "халявщицы" пришлось вызвать полицию. Фото: Черный список Крым | Симферополь | Севастополь / ВК

Ради нужного результата на столе у мастера пришлось провести больше двух часов. А когда манипуляция закончилась, Марина быстро засобиралась.

- Минуточку…, - хлопает ресницами девушка и быстро пытается сбежать из салона не заплатив. Вот только мастера тоже оказались бывалыми. Халявщицу они быстро задержали.

- Она просто хотела ускользнуть, пока администратор ее не видела, но ничего не получилось, - рассказывают КП-Крым сотрудницы салона. - Причину своего поведения клиентка даже не объяснила.

Оказывается, что такие как Марина - не редкость. Частенько после различных бьюти-процедур девушки пытаются сбежать из салона не оплатив счет. Для таких сотрудники сферы красоты даже придумали специальное наказание. Девушек лишают маникюра, перекрашивают им волосы в другой цевт или обливают зеленкой, либо снимают покрытие с ногтей.

- Когда клиентки не платят за процедуру, мы всегда заставляем либо снять ресницы, либо стереть лак. Это нормальная практика, - уверяют в салоне.

Денег от горе-клиентки в этот раз мастера не дождались. Снять с себя наращенные ресницы девушка тоже не дала, вот и пришлось администратору вызывать полицию. Теперь хитрой крымчанке может грозить административное наказание по статье 159 УК РФ - мошенничество. За новенькие ресницы и провальный план девушке придется заплатить штраф в 120 тысяч рублей, хотя сама процедура стоила всего 1,5 тысячи.

КОМПЕТЕНТНО

Такую, казалось бы, мелкую проблему можно расценивать как преступление, считает врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.

- Особенности и причины такого поведения должны выяснять сотрудники правоохранительных органов, так как для этого нужно установить некоторые факторы, чтобы квалифицировать преступление. Но если человек получает услугу, а потом за нее не платит без объяснения причины, то это можно квалифицировать как мошенничество, - отмечает сотрудник МВД.

* Имя изменено.

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