У берегов Крыма может поселиться ядовитая рыба фугу

Фугу нужно готовить определенным образом, чтобы не отравиться. Фото: "Википедия"

В середине апреля нашествие ядовитых рыб фугу зафиксировали в районе турецкого города Анталья на побережье Средиземного моря. Неприветливых обитателей выловили рыбаки в пятидесяти метрах от общественного пляжа. Крымчане начали бить тревогу - не приплывет ли ядовитая рыба из Средиземного в Черное море, ведь подобные инциденты уже были - в 2014 году севастопольские рыбаки выловили две рыбы фугу. Но больше ядовитых «пришельцев» в Крыму не ловили. Может ли Черное море облюбовать опасная рыба, «Комсомолка» поинтересовалась у эксперта.

- Средиземное море, в котором сейчас водится, фугу, тоже когда-то было нетипичным местом ее обитания. Фугу относительно недавно там появилась, а раньше обитала в соседних морях и океанах. Поэтому вероятность ее появления в Черном море довольно высока. Единственное препятствие - низкий уровень солености воды, ведь в Средиземном море она значительно выше, - сообщил КП-Крым доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Раба фугу - представитель семейства иглобрюховых, и некоторые из них действительно могут распространяться естественным путем. Этот вид раньше замечали в нехарактерных для них местах обитания - у берегов Африки в Атлантическом Океане, например.

- Черное и Средиземное море постоянно сообщаются. Этот вид рыб иногда расселяется, то есть расширяет свои ареалы, независимо от глобальных причин, - рассказал ученый.

Сергей Иванов не исключил, что фугу могут разводить у берегов Черного моря, чтобы использовать рыбу в кулинарных целях. Дело в том, что это традиционное блюдо японской кухни, которое очень популярно. А рыбохозяйства могут просто случайно выпустить фугу в открытое море.

- Если она поселится в Черном море, можно говорить о том, что фугу нашла свою экологическую нишу точно так же, как она нашла когда-то ее в Средиземном море, где ее численность постоянно растет, - поясняет ученый. - Однако нужно учитывать тот факт, что Черное море очень сильно отличается от Мраморного и Средиземного. Во-первых, оно очень глубокое, а фугу - рыба не глубоководная. Во-вторых, глубинные воды насыщенны сероводородом, и морская фауна - очень обедненная.

Конечно, главная опасность будет поджидать тех, кто решит выловить фугу и полакомиться ей, пожарив рыбу просто на сковородке. Ею можно легко отравиться насмерть, если не знать, как готовить.

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