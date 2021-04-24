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Политика24 апреля 2021 13:02

«Россия все хорошо понимает»: В Крыму объяснили причины закрытия участков Черного моря для иностранных кораблей

Ограничения продлятся до 31 октября
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (11)Комментарии (11)
Эксперт успокоил, что никакой угрозы для крымчан временные ограничения не несут

Эксперт успокоил, что никакой угрозы для крымчан временные ограничения не несут

Фото: Архив "КП"

Ограничения для иностранных военных кораблей в акватории Черного моря - это отличная возможность для того, чтобы Россия показала, на что она способна, считает политолог Владимир Джаралла.

С 24 апреля, по данным Минобороны России, в районе трех участков Черного моря в Крыму закрывается доступ для иностранных военных кораблей и государственных судов. Ограничения продлятся несколько месяцев - с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

По словам политолога, такое решение российских властей принято для того, чтобы нейтрализовать все провокации соседнего государства и наладить международную ситуацию.

- Россия все хорошо понимает, ведь это демонстрация силы и продолжение урока, который преподала наша страна в последний месяц по отношению к Украине, - говорит КП-Крым эксперт. - Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что президент незалежной готов был к военной эскалации на Донбассе. А Россия предприняла все ответные меры и тем самым продемонстрировала свою силу.

Он также отметил, что никакой угрозы для крымчан временные ограничения не несут. Гражданские судна и дальше будут проходить в море, а попытки соседнего государства вновь спровоцировать конфликт будут просто невозможны.

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