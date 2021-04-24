«Россия все хорошо понимает»: В Крыму объяснили причины закрытия участков Черного моря для иностранных кораблей

Эксперт успокоил, что никакой угрозы для крымчан временные ограничения не несут Фото: Архив "КП"

Ограничения для иностранных военных кораблей в акватории Черного моря - это отличная возможность для того, чтобы Россия показала, на что она способна, считает политолог Владимир Джаралла.

С 24 апреля, по данным Минобороны России, в районе трех участков Черного моря в Крыму закрывается доступ для иностранных военных кораблей и государственных судов. Ограничения продлятся несколько месяцев - с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

По словам политолога, такое решение российских властей принято для того, чтобы нейтрализовать все провокации соседнего государства и наладить международную ситуацию.

- Россия все хорошо понимает, ведь это демонстрация силы и продолжение урока, который преподала наша страна в последний месяц по отношению к Украине, - говорит КП-Крым эксперт. - Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что президент незалежной готов был к военной эскалации на Донбассе. А Россия предприняла все ответные меры и тем самым продемонстрировала свою силу.

Он также отметил, что никакой угрозы для крымчан временные ограничения не несут. Гражданские судна и дальше будут проходить в море, а попытки соседнего государства вновь спровоцировать конфликт будут просто невозможны.

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