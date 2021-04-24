«Нас ограбили»: В Госсовете Крыма планируют предъявить претензии Украине из-за банковской блокады

По словам спикера, это будет уже пятый иск, который местные власти подадут на соседнее государство Фото: Архив "КП"

Власти Крыма планируют подать иск в суд к Украине, который будет касаться задолженности украинских банков перед жителями республики, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимира Константинов.

Банковская блокада на полуострове наступила сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014. По словам Константинова, тогда украинские банки полностью оборвали все связи с жителями полуострова.

- Крымчане тогда попросту не смогли получить свои честно заработанные зарплаты и пенсии. Нас очень серьезно ограбили и вывезли из Крыма все деньги, - говорит КП-Крым спикер Госсовета.

По словам спикера, это будет уже пятый иск, который местные власти подадут на соседнее государство, а ответчиками будут украинские политики, которые к этому причастны.

Напомним, власти Крыма уже сообщали об исках по четырем блокадам - энергетической, водной, транспортной и продовольственной. Сумму ущерба из-за перекрытия Северо-Крымского канала они оценили в 10 триллионов рублей. Работа по подсчетам ущербов на полуострове еще продолжается.

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