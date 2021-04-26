«Стыдно за любимый город»: Почему море в Балаклаве завалено мусором

По мнению эколога, самая большая проблема в том, что в Крыму нет служб, которые смогли бы очищать берег от мусора

После выходных Баклава опять стала центром обсуждений в социальных сетях. Очевидцы решили заснять состояние морской воды в бухте. От увиденного становится жутко и грустно: все побережье полностью усеяно мелким мусором. Там и пластиковые пакеты, и бутылки, и даже несколько мертвых медуз.

- Прогулялся по набережной Балаклавы и увидел этот ужас. Стыдно стало за любимый город, а власти наши будто ничего не замечают и так сойдет, и как всегда готовы к курортному сезону, - возмущаются пользователи соцсетей в группе INFOTOWN - Новости Севастополя.

Когда в Крыму происходят резкие изменения в погоде, в севастопольской бухте появляется куча мусора. Фото: INFOTOWN - Новости Севастополя.

Почему одна из самых красивых бухт полуострова превращается в помойку перед самым курортным сезоном, узнавала «Комсомолка».

Прямо около берега около катеров проплывают пакеты и пластиковые бутылки. Фото: INFOTOWN - Новости Севастополя.

Оказывается, это нормальное явление для Балаклавы. Каждый раз, когда в Крыму происходят резкие изменения в погоде, в севастопольской бухте появляется куча мусора. По мнению кандидата биологических наук, заведующего отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергея Алемова, этот раз не стал исключением, и груда мусора появилась в море после шторма и сильного ветра.

- Здесь все дело в том, что сама бухта закрытого типа, поэтому постоянно собирает все отходы с побережья, - отмечает эксперт. - Это происходит каждый раз, когда поднимается сильный ветер, как это было и на прошлый выходных.

По мнению эколога, самая большая проблема в том, что в Крыму до сих пор нет служб, которые смогли бы очищать берег от мусора, мертвых медуз и просто приводить в порядок бухты.

- Это нужно делать на регулярной основе. Постоянно очищать подобные места, потому что это не только внешний вид нашего полуострова, но и экология, - подчеркивает Алемов.

Напомним, еще зимой «Комсомолка» писала, что в бухте часто умирают морские жители. В начале февраля весь берег бухты заполонили большие белые медузы, а чуть позже отдыхающие увидели в море несколько мертвых дельфинов.

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