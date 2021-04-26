Приехал на заработки: В Крыму поймали крупного наркоторговца

Запрещенные вещества нашли у мужчины в машине. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
Иностранец прибыл в Крым для того, чтобы поработать в сфере туризма. Однако позже мужчину задержали с крупной партией наркотиков в машине.
По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Крыму, 53-летний мужчина попал в поле зрения пограничников в сентябре прошлого года. Его задержали пограничники и представители правоохранительных органов. Веским поводом для этого стало содержимое багажника машины. Гражданин одной из стран СНГ перевозил подозрительные вещества.
- При осмотре салона принадлежащего ему транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли несколько свертков с марихуаной общей массой более 420 граммов (в пересчете на высушенное вещество), - уточнили в пресс-службе Погрануправления.
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение, перевозку, изготовление и хранение наркотических веществ в крупном размере. Кроме того, возбуждено дело за покушение на контрабанду наркотиков.
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
Черноморский районный суд Крыма признал иностранца виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
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