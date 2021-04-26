Неизвестные люди на черном джипе перекрыли дорогу к Воронцовскому дворцу

Туристы и местные крымчане на минувших выходных не могли проехать ко дворцу. Фото: скриншот из видео

На прошлых выходных туристы и местные жители не могли нормально проехать к одной из главных достопримечательностей Южного берега Крыма - Воронцовскому дворцу, что в городе Алупка.

- Черный джип с некими «товарищами» перекрывает дорогу к Воронцовскому дворцу. Беспрепятственно проехать невозможно, каждый раз приходится объяснять этим ребятам, куда ты едешь и зачем. Местные, которые работают в той стороне, вообще ходят пешком. Более, чем странная история, - такое сообщение появилось в одном из крымских пабликов в соцсетях.

Позже крымский блогер Сергей Владимирович решил разобраться в ситуации и проехать через импровизированное КПП на личном авто. Сначала попытка пробраться беспрепятственно не увенчалась успехом. Из черного джипа вышел молодой парень и сказал блогеру, что он не может проехать.

- Но ведь это проезжая часть, вы не знали? – спрашивает мужчина.

- Тут перекрыто, - отвечает «охранник».

После недружелюбного диалога черный джип все же съезжает с дороги, открывая проезд. Но так «везет» не всем.

- Вот такая история, господа. В Алупке возле бывшего санатория «Златоуст» поставили вот такой джип с ребятами. И им дали указание не пропускать сюда машины обычной «челяди» вроде меня, - посетовал блогер и набрал «102», сообщив полицейским номер машины и место действия.

Позже стало известно, что правоохранители отреагировали на сообщение. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они установили, что 24-летний мужчина нарушил требования п. 1.5 Правил дорожного движения и разместил на проезжей части самодельные дорожные знаки, которые не соответствуют ГОСТу. Кроме того, на дороге стоял автомобиль, препятствующий движению транспорта и пешеходам.

- Полицейские пресекли неправомерные действия гражданина и привлекли его к административной ответственности в соответствии со ст. 12.33 КоАП Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Теперь на проблемном участке дежурит экипаж ГИБДД.

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