Глава Ялты Янина Павленко решила продать свои ювелирные украшения после возмущения крымчан

По данным КП-Крым, дорогое ожерелье бывший генеральный директор «Массандры» получила в подарок от коллег. Фото: Янина Павленко / ФБ

Дорогие украшения главы администрации Ялты Янины Павленко стали предметов бурного обсуждения в социальных сетях. В своем инстаграме мэр курортного города частенько появлялась в ювелирных ожерельях всемирно известных брендов, которые пользователи оценили в 20 миллионов рублей. Внимательные подписчики заметили, что на шее у Павленко блестят дорогущие драгоценности из коллекции известного бренда Alhambra. Но сама чиновница такую стоимость ювелирки отрицает.

- Любительница тяжелого люкса Павленко на встречу с ялтинцами надевает простенькие бриллианты на сумму 20 000 000 рублей. Но ялтинцам нравится красота, и вопросов Павленко не задают, - сообщают злые языки в социальных сетях.

По информации пользователей, одни только серьги с малахитом на сайте бренда стоят почти 800 000 рублей. Вместе с ними комплектом глава города надевает длинное колье из желтого золота за 2 миллиона рублей. В ее коллекции есть и украшения из белого золота - серьги за 3 850 000 рублей, а также ожерелье с бриллиантом за 9 150 000 рублей.

На официальном сайте бренда стоимость ожерелья заявлена в 9 150 000 рублей. Фото: Официальный сайт Alhambra

Если пролистать ленту инстаграма Янины Павленко, то можно заметить, что украшения в виде четырехлистного клевера она носит уже несколько лет. Изысканные драгоценные изделия глава Ялты сочетает и с красным платьем, нарядными блузами, и с обычными футболками.

Украшения в виде четырехлистного клевера мэр носит уже несколько лет. Фото: Янина Павленко / ФБ

Изысканные драгоценные изделия она сочетает с разными нарядами. Фото: Янина Павленко / ФБ

Сама же Павленко после бурных обсуждений в соцсетях заявила, что ее украшения не стоят таких денег. У себя в инстаграме она уже выложила пост, в котором устроила благотворительный аукцион для своих «бус».

- Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром!!! За 2 млн!!! Торг уместен!!! Жду предложений в личку, - пишет Павленко.

Всю вырученную сумму сити-менеджер планирует потратить на ялтинскую коррекционную школу. По ее словам, там учатся самые талантливые дети и работаю профессиональные педагоги.

По данным КП-Крым, ожерелье бывший генеральный директор «Массандры» получила в подарок от коллег. Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, на самом деле, бусы стоят намного дешевле, но точную сумму никто так и не назвал.

На вопрос КП-Крым о том, кому может быть выгодно раздувать скандал вокруг дорогих украшений главы Ялты, сама Павленко лишь развела руками.

- Понятия не имею. Я на это даже внимания обращать не хочу, - ответила мэр города.

У себя в инстаграме она уже выложила пост, в котором устроила благотворительный аукцион для своих «бус». Фото: Янина Павленко / Инстаграм

Напомним, год назад в Керчи произошел громкий скандал. Председатель городского совета города Мая Хужина и ее коллеги решили поздравить проживающих в городе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками. Тогда женщины принесли скромный подарочный набор: несколько батонов хлеба и медали. Наряд для этого события чиновницы выбрали не подходящий. К блокадникам, которых в Керчи проживает 11 человек, слуги народа пришли в дорогих шубах, чем и вызвали волну возмущений у крымчан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стыдно за таких чиновников»: Работницы горсовета Керчи пришли поздравлять блокадников в шубах

В качестве подарков ветеранам вручили батоны и медали (подробнее)

«Никогда в жизни в санатории не была»: Как скандал с шубами помог блокадникам Керчи

Только после всенародного возмущения власти обратили внимание на проблемы пенсионеров, переживших голод и бомбежки (подробнее)