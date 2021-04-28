Трасса «Таврида» частично перекрыта в районе Феодосии: перевернулась фура

Грузовик перекрыл две полосы движения. Видео: Сергей Анашкевич/Instagram

На трассе «Таврида» в районе Феодосии перевернулась фура, из-за этого движение в сторону Керчи временно перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

- 28 апреля в 07.20 на 82-м километре автомобильной дороги А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь в связи с ДТП перекрыто движение транспорта по направлению в Керчь. На место аварии направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, - говорится в сообщении.

Сейчас объезд для тех, кто направляется в сторону Крымского моста, организован через поселок Насыпное и Феодосию.

- Со слов водителя, ДТП произошло из-за взрыва одного из колес грузовика. В результате аварии никто не пострадал, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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