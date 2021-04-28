Погода на майские праздники 2021 года в Крыму: воздух прогреется до +27 градусов

Купаться в Черном море пока рано, температура воды в некоторых районах Крыма не превышает +10 градусов Фото: Надежда ДАЦЮК

На ближайшие по трудовому законодательству длинные выходные дни множество жителей Российской Федерации планируют поездку в Крым. Здесь море, солнце, горы, пещеры, великолепные дворцы и парки, чудесный морской и хвойный воздух, а главное - хорошее настроение. Вопрос только в том, какой погодой встретит Крым майских туристов? Какую одежду класть с собой в чемодан, и брать ли купальники? Это выяснила «Комсомолка»

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, самыми жаркими в праздники будут 1 и 2 мая. Столбики термометров покажут днем до +27 градусов, а по ночам воздух будет прогреваться до +13 градусов.

С 5 по 8 мая будет прохладнее - в некоторых районах полуострова возможны осадки, дневные температуры будут колебаться в районе +15…+19 градусов, а ночью – от +10. С 9 мая погода снова улучшится, будет облачно, но преимущественно без осадков, так что во время Парада Победы не будет жарко.

Вода в Черном море еще прогрета недостаточно для комфортного купания. Так, холоднее всего будет купаться смельчакам в Алуште и Черноморском, там температура морской воды всего 10 градусов. Чуть теплее, +11, в Феодосии и Ялте. До отметки +12 градусов прогрелось море в Евпатории.

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