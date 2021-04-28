В связи с майскими праздниками график работы отделений Пенсионного фонда будет изменен Фото: "КП" Архив

В этот раз майские праздники обещают быть длинными. Учитывая, что с 1 по 10 мая 2021 по всей стране объявлены нерабочими днями, некоторые учреждения уходят на затяжные выходные, поэтому «Комсомолка» рассказывает, каким будет график выплаты пенсий в мае 2021 в Крыму.

В связи с праздничными днями на официальном сайте Пенсионного фонда России разместили актуальный график получения майских выплат с учетом объявленных выходных. Свои пенсии крымчане смогут получить раньше заявленного срока.

Так, пенсию за период с 1 по 4 мая можно будет получить в пятницу 30 апреля. 5,6 и 7 числа будет соблюдаться обычный график выдачи пенсии. Однако в некоторых отделениях фонда 7 мая будет сокращенный день. В этих числах жителям республики начислят выплаты за выходные дни с 8 по 10 мая. Уже с 11 мая в государственном учреждении будет соблюдаться привычный график получения пенсий.

По данным Почты Крыма, в городских отделениях почтовой связи пенсию можно будет получить по следующему графику:

- 6 мая за 6 число;

- 7 мая за 7 и 9 число;

- 8 мая за 8 и 10 число;

- 11 мая за 11 число;

- 12 мая за 12 и 14 число;

- 13 мая за 13 и 16 число;

- 15 мая за 15 число.

Кроме того, ко Дню Победы ветераны смогут получить единовременные федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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