Ночная репетиция Парада Победы в Симферополе 9 мая 2021 года: когда начнется и где посмотреть

Последняя репетиция пройдет днем 7 мая - с 7 утра до 11.30
Фото: Архив "КП"
В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Симферополе пройдет традиционный Парад Победы. В нем примут участие представители разных видов войск, а также военнослужащие Черноморского флота. Военные, участвующие в Параде, активно проходят вакцинацию от коронавируса.
В Симферополе пройдет три репетиции парада: одна дневная и две ночных. Ночные репетиции запланированы на 3 мая с 18.00 до полуночи и 5 мая в то же время. В этот период будет перекрыто движение на центральных улицах города.
Итак, наблюдать за репетициями можно на проспекте Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева. Кроме того, движение транспорта будет перекрыто на участке от перекрестка Севастопольской с Козлова до пересечения с проспектом Кирова, а также на улице Турецкая.
Последняя репетиция пройдет днем 7 мая - с 7 утра до 11.30.
Напомним, что шествие «Бессмертного полка» в Крыму пройдет как онлайн-трансляция. Это связано с угрозой распространения коронавируса.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2021 года в Симферополе: где будут перекрыты улицы
«Комсомолка» подготовила расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2021 года в Симферополе (подробнее)
«Бессмертный полк - 2021» в Крыму: дата проведения, маршрут, штендеры для акции
В этом году акция «Бессмертный полк - 2021» в Крыму пройдет в онлайн-формате (подробнее)