Ночная репетиция Парада Победы в Симферополе 9 мая 2021 года: когда начнется и где посмотреть

Последняя репетиция пройдет днем 7 мая - с 7 утра до 11.30 Фото: Архив "КП"

В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Симферополе пройдет традиционный Парад Победы. В нем примут участие представители разных видов войск, а также военнослужащие Черноморского флота. Военные, участвующие в Параде, активно проходят вакцинацию от коронавируса.

В Симферополе пройдет три репетиции парада: одна дневная и две ночных. Ночные репетиции запланированы на 3 мая с 18.00 до полуночи и 5 мая в то же время. В этот период будет перекрыто движение на центральных улицах города.

Итак, наблюдать за репетициями можно на проспекте Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева. Кроме того, движение транспорта будет перекрыто на участке от перекрестка Севастопольской с Козлова до пересечения с проспектом Кирова, а также на улице Турецкая.

Последняя репетиция пройдет днем 7 мая - с 7 утра до 11.30.

Напомним, что шествие «Бессмертного полка» в Крыму пройдет как онлайн-трансляция. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2021 года в Симферополе: где будут перекрыты улицы

«Комсомолка» подготовила расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2021 года в Симферополе (подробнее)

«Бессмертный полк - 2021» в Крыму: дата проведения, маршрут, штендеры для акции

В этом году акция «Бессмертный полк - 2021» в Крыму пройдет в онлайн-формате (подробнее)