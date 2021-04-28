«Глашка-милашка»: В Детском парке Симферополя впервые родился медвежонок

Медведица нежно опекает своего ребенка. Фото: МБУК «Парки столицы»

Чета бурых медведей Маша и Миша, которые прописаны в Детском парке Симферополя, впервые стали папой и мамой.

Глафира. Фото: МБУК «Парки столицы»

- Первенцем оказалась девочка, которой работники зооуголка дали красивое имя Глафира, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Маша и Глаша. Фото: МБУК «Парки столицы»

Малышка, как и положено косолапым, появилась на свет зимой. Лохматый комочек, вес новорожденной всего полкилограмма, рос и набирался сил под боком у своей родительницы.

Нужно отметить, что бурые медвежата растут как на дрожжах - к трем месяцам увеличивая свой вес в 30 раз, а к шести - в 50! И Глаша в своем развитии нисколько не отступает от медвежьих традиций.

Медвежонок подрос, окреп и теперь вместе с родительницей проводит досуг в открытом вольере.

Медведица очень любит своего первенца. Фото: МБУК «Парки столицы»

- Глаша, как маленькая непоседа, любит побегать. Маша оказалась строгой и любящей мамой, она буквально не спускает с малышки глаз, ответственно следит, как бы дочурка чего не натворила, - отмечают сотрудники зооуголка. - Можно долго наблюдать за тем, как трогательно Маша играет и просто общается с дочуркой.

Пост в соцсети сопровождает мимишные фото медведей, которые вызвали у пользователей самые теплые чувства: «Глашка-милашка»; «Даже и не знала, что косолапые могут быть такими трогательными на вид»; «Восхитительная мама, восхитительная доча!».

Надо сказать, что общение вживую с обитателями зооуголка Детского парка Симферополя не всегда приносит положительные эмоции. Не так давно здесь случилось ЧП - лошадь травмировала руку пятилетней девочки, которая хотела покормить агрессивного скакуна.

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