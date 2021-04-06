В Крыму родились уникальные дикобразы-альбиносы

В зоопарке Бахчисарая дикобразы регулярно приносят необычное потомство. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/VK

Крымский климат благодатно влияет на разных экзотических животин, которые настолько себя чувствую уютно, что дают потомство.

- Началась весна и у нас родилось два дикобразенка-альбиноса. Очень редкие! – сообщил Виктор Жиленко, руководитель Бахчисарайского парка миниатюр.

Малыши пока находятся под неусыпным контролем своей мамы. Колючая родительница только на вид строгая и неприступная, на деле же она – очень нежная и заботливая нянька.

Дикобразы, а это млекопитающие, относящиеся к отряду грызунов, не в первый раз приносят такое диковинное потомство с белыми колючками.

В Крыму есть и белый ежик, а в Черном море плавает замечательный дельфин-альбинос.

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