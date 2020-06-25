Один на десять тысяч: В Крыму родился уникальный ежик-альбинос

Многодетную мама-ежиху с пятью сыночками-дочками доставили в парк львов из Феодосии.

- Ежиха жила на территории одного из городских предприятий города, где ее подкармливали сотрудники охраны. Но когда она стала мамой, то всю семейку сторожа, спасая от собак, поселили в караульном помещении, - сообщила КП-Крым Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка.

Но спустя три недели крымчане привезли своих подшефных в зоопарк, потому что устали от специфического запаха этих милых животных.

Парк львов, по сложившейся доброй традиции, дает приют тем, кому нужна помощь, таким образом здесь появились косуленок, волчата и даже орангутан.

В Крыму родился белый ежик-альбинос .Видео: Львина Ангелина и ее приключения/ www.youtube.com

Не отказали и шестерым ежам, среди которых один – альбинос.

Ежиха любит все своих детей одинаково, невзирая на цвет колючек и кожи. Фото: кадр видео

- Белых ежей рождается один на десять тысяч, - говорит Алексагина. - Но альбинос от своих собратьев ничем, кроме цвета, не отличается: любит куриный фарш, обожает молоко и яблоки.

В парке на свободном выгуле проживает немало ежей – это же обычное для Крымского полуострова животное, но новичков пока держат в вольере, рядом с голубями.

Как только детвора подрастет и окрепнет, то всю семейку выпустят на волю.

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