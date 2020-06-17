В Алуште коза Роза вскармливает молоком детеныша косули
В начале июня в Алуштинский аквариум посетители принесли крошечную косулю, которую нашли в горах.
- Малышка была очень худенькой и слабой, поэтому мы ее сразу же отвезли в Бахчисарайский парк миниатюр, где есть все необходимое, чтобы ее выходить, - рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, владелец аквариума и парка миниатюр.
В Бахчисарае косуленка сначала кормили из бутылочки.Видео: Парк миниатюр Бахчисарай/VK
В Бахчисарае малютку сначала пытались покормить из бутылочки, но затем позвали на помощь козу, которая живет в парке.
В Крыму косуленка-сиротку удочерила коза Роза.Видео: Парк миниатюр Бахчисарай/VK
- У Розы дети уже выросли, но молоко еще было, вот она милостиво и согласилась взять под свою опеку косуленка, - отметил Жиленко. - И теперь приемыш шесть в раз день получает свежайшее парное козье молоко.
Малышку назвали Серебряным копытцем в честь героини известной сказки.
Дела у сиротки пошли на поправку, она, как и положено здоровому ребенку, растет и набирает вес. И даже начинает потихоньку щипать травку на лужайке. И если сразу были сомнения, что Серебряное копытце останется в живых, то теперь можно без опаски говорить о ее прекрасном самочувствии и отличном здоровье.
Малыши очень дружны. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/VK
Малышка даже стала посещать детский зоосад. Здесь в ясельной группе она проводит время в компании носух-енотов, которые уже достигли того возраста, когда их отсаживают от мамы.
Носухи или коати относятся к семейству енотовых, распространенных в Южной и Северной Америке.
Но им это не помешало подружиться с Серебряным копытцем – европейской косулей, парнокопытному животному семейства оленевых. Род же один - млекопитающие.
Малыши наигравшись всласть, вместе проводят и тихий час.
В Бахчисарайский парк миниатюр бывало и не такое, например, прошлой весной кошка стала мамой для бельчат, которые затем побраталась с попугаями. В парке львов «Тайган» косуленок и вовсе воспитывался вместе с тигрятами и львятами.
ВАЖНО
Не трогайте руками и не забирайте домой детенышей диких животных и птиц, которых вы увидели в лесу и горах, потому что в большинстве случаев их мама где-то рядом.
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ИСТОЧНИК KP.RU