В Алуште коза Роза вскармливает молоком детеныша косули

В начале июня в Алуштинский аквариум посетители принесли крошечную косулю, которую нашли в горах.

- Малышка была очень худенькой и слабой, поэтому мы ее сразу же отвезли в Бахчисарайский парк миниатюр, где есть все необходимое, чтобы ее выходить, - рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, владелец аквариума и парка миниатюр.

В Бахчисарае косуленка сначала кормили из бутылочки.Видео: Парк миниатюр Бахчисарай/VK

В Бахчисарае малютку сначала пытались покормить из бутылочки, но затем позвали на помощь козу, которая живет в парке.

В Крыму косуленка-сиротку удочерила коза Роза.Видео: Парк миниатюр Бахчисарай/VK

- У Розы дети уже выросли, но молоко еще было, вот она милостиво и согласилась взять под свою опеку косуленка, - отметил Жиленко. - И теперь приемыш шесть в раз день получает свежайшее парное козье молоко.

Малышку назвали Серебряным копытцем в честь героини известной сказки.

Дела у сиротки пошли на поправку, она, как и положено здоровому ребенку, растет и набирает вес. И даже начинает потихоньку щипать травку на лужайке. И если сразу были сомнения, что Серебряное копытце останется в живых, то теперь можно без опаски говорить о ее прекрасном самочувствии и отличном здоровье.

Малыши очень дружны. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/VK

Малышка даже стала посещать детский зоосад. Здесь в ясельной группе она проводит время в компании носух-енотов, которые уже достигли того возраста, когда их отсаживают от мамы.

Носухи или коати относятся к семейству енотовых, распространенных в Южной и Северной Америке.

Но им это не помешало подружиться с Серебряным копытцем – европейской косулей, парнокопытному животному семейства оленевых. Род же один - млекопитающие.

Малыши наигравшись всласть, вместе проводят и тихий час.

В Бахчисарайский парк миниатюр бывало и не такое, например, прошлой весной кошка стала мамой для бельчат, которые затем побраталась с попугаями. В парке львов «Тайган» косуленок и вовсе воспитывался вместе с тигрятами и львятами.

ВАЖНО

Не трогайте руками и не забирайте домой детенышей диких животных и птиц, которых вы увидели в лесу и горах, потому что в большинстве случаев их мама где-то рядом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули

Ее подобрали посетители Алуштинского аквариума (подробнее)

В Крыму кошка стала мамой для трех бельчат-сироток

Новорожденных нашли в дупле поваленного дерева (подробнее)

Львы и тигры вырастили детеныша косули в Крыму

Парнокопытного подселили к хищникам, и они подружились (подробнее)