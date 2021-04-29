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Политика29 апреля 2021 12:21

Названы имена причастных к организации блокад Крыма со стороны Украины

Депутаты парламента РК просят возбудить уголовные дела против 12 человек
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Решение принято 29 апреля на заседании рабочей группы парламента.

Решение принято 29 апреля на заседании рабочей группы парламента.

Фото: Никита ПОЛЬКО

Власти Крыма определили всех виновных в организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова. Обращение с просьбой возбудить против них уголовные дела депутаты парламента республики направили в Следком России и Федеральную службу безопасности.

Во время заседания специальной рабочей группы Госсовета Крыма народные избранники подержали проект заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела против 12 граждан Украины, принимавших участие в организации ряда блокад.

В числе обвиняемых: экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенного в РФ судом меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов, экс-представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, а также бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

В список также вошли бывший глава Государственного агентства водных ресурсов Василий Сташук, экс-депутаты Игорь Луценко и Владимир Парасюк, бывший глава Херсонской области Андрей Путилов, а также экс-глава администрации Геническа (Херсонская область) Александр Воробьев.

Всем вышеперечисленным можно вменить обвинение по статьям: теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма.

- По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму, - подчеркнул на заседании рабочей группы глава парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов.

Заметим, что Крым готовит первый иск к Украине по водной блокаде полуострова, который будет подан до конца июня. Ориентировочная сумма ущерба - 1,5 триллиона рублей. Позднее стало известно, что заявление возбуждении уголовного дела из-за водной блокады уже подготовлено.

Напомним: Украина перекрыла Северо-Крымский канал в мае 2014 года. Тогда полуостров оказался лишен доступа к основному источнику водных ресурсов. Продовольственная блокада началась 20 сентября 2015 года, когда активисты запрещенного в РФ судом меджлиса перестали пропускать грузовики с продовольствием из Украины на полуостров.

Позже представители запрещенного меджлиса и запрещенного «Правого сектора» взорвали опоры линий электропередач на границе с Крымом. В результате Крым лишился основного источника электроснабжения.

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