Официальными нерабочими днями в мае считаются дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая Фото: Архив "КП"

До майских праздников остается всего ничего, но за это время нужно успеть много - и продукты купить, и шашлык замариновать, а как быть с алкоголем? Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что с 1 по 10 мая россиянам не будут продавать алкоголь, в социальных сетях набирают популярность посты о «сухом законе» на затяжных выходных. «Комсомолка» разбиралась, что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Крыму.

Как оказалось, на самом деле никакой информации о запрете на продажу алкогольной продукции в майские праздники не было. Роспотребнадзор не планирует приостанавливать продажу алкоголя в Крыму.

По данным ведомства, без алкогольных напитков в период долгих выходных могут остаться только жители Тюмени, Волгограда, Перми и Тувы. В этих городах запрет продлится 9 дней – с 1 по 9 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал идею о том, чтобы сделать нерабочими днями с 1 по 10 мая включительно. На этом фоне многие эксперты туристической отрасли предрекают южным курортам страны небывалый наплыв отдыхающих.

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