Перекрытие дорог в Симферополе на 1 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Планируется перекрытие движения в Симферополе 3, 5 и 7 мая в связи с репетициями Парада Победы Фото: архив "КП"

В Симферополе, как и во всем Крыму, 1 мая 2021 года не будет демонстраций. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова о мерах повышенной готовности по коронавирусу, исключение по проведению массовых мероприятий сделано только 9 мая, в честь Парада Победы.

Так что, традиционного парада 1 мая в честь Дня труда не будет, поэтому перекрытие дорог на центральных улицах не планируется, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

При этом планируется перекрытие движения в Симферополе 3, 5 и 7 мая в связи с репетициями Парада Победы. Частично будут перекрыты проспект Кирова, улица Севастопольская, улица Пушкина и Турецкая.

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