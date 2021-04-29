Программа мероприятий на майские праздники с 1 по 4 мая 2021 года в Крыму

Крымская столица, как и другие города республики, на майские порадует всех теплой погодой Фото: Архив "КП"

В этом году в Крыму не будет праздничных шествий в честь праздника Весны и Труда, но это совсем не значит, что жителям и гостям полуострова нечем будет заняться. «Комсомолка» подготовила программу мероприятий на майские праздники в Крыму 2021.

СИМФЕРОПОЛЬ

Крымская столица, как и другие города республики, на майские порадует всех теплой погодой. В первые дни месяца температура поднимется до 29 градусов тепла, поэтому можно устроить пикник на свежем воздухе с семьей или с друзьями. В центре города пройдут выставки и локальные концерты.

В Музее истории Симферополя первого числа пройдет тематическая выставка «Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны». На ней будут представлены предметы со времен оккупации крымской столицы, оригинальные предметы, фотографии, письма, награды, оружие, экипировка архивные документы, газеты периода Второй мировой войны.

Также 1 и 2 мая учащиеся детской школы искусств подготовят пасхальную выставку «От чистого сердца». Юные мастера покажут красивые рисунки, а выставка подарит зрителям хорошее настроение.

Для любителей нестандартного отдыха в Симферополе с 1 мая можно будет посетить проект «Мир на ощупь. Экскурсии в темноте». Встреча, на которой каждый сможет получить возможность выйти за рамки привычной жизни, пройдет на улице Балаклавская, д. 47А 1 мая. Посетители будут проходить интересные квесты, угадывать по запаху специи и фрукты и даже на ощупь определять местную достопримечательность в миниатюре.

ЯЛТА

1 мая в курортном городе Крыма всем желающим предлагают вечером сходить на гала-концерт открытого фестиваля «Южнобережный калейдоскоп». На улице Руданского в Ялтинском центре культуры артисты будут показывать творческие номера на тему 76-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны и 60-летия со дня полета Ю. А. Гагарина в космос.

3 мая в Ялте пройдет виртуальный цикл экскурсий в поселке Симеиз «Они сражались за Родину!», где поднимут тему партизанского движения в Крыму.

Гостям и жителям солнечного города с 29 апреля по 2 мая можно будет посетить международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал фестиваля пройдет 1 мая на набережной имени Ленина в Ялте.

ЕВПАТОРИЯ

Для тех, кто решил на майские праздники заглянуть в Евпаторию, можно провести время около моря или сходить в Евпаторийский краеведческий музей. Там 2 мая открывается выставка «Весна освобождения», посвященная 77-й годовщине освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков. На экспозиции будут представлены фотографии освободителей города, благодарности Верховного Главнокомандующего за освобождение Евпатории, личные вещи командиров подвижных отрядов и даже трофейное оружие.

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