Официальными нерабочими днями в мае считаются дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая Фото: Архив "КП"

Спустя неделю после решения о длинных выходных в мае, крымчане забеспокоились, что будет работать на майские праздники 2021 в Крыму. Отдых отдыхом, но многие планы придется скорректировать.

Главная проблема в том, что в Указе президента о затяжных выходных отсутствует точная формулировка того, кто будет отдыхать, а кто будет работать в эти дни. Однако рекомендации Министерства труда вносят корректировки в этот вопрос.

Так, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая будут работать сотрудники, у которых смена приходится именно на эти дни, остальные будут отдыхать.

С 4 по 7 мая на работу выйдут сотрудники, которые соглашаются работать в выходные дни. В этот период их рабочие часы должны будут оплачиваться по двойному тарифу.

С 1 по 10 мая будут отдыхать работники всех бюджетных учреждений. Например, это уже официально объявлено для арбитражных судов, больниц и поликлиник, школ и детских садов. Но в больницах и детсадах будут назначены дежурные группы.

На затяжных майских выходных в штатном режиме продолжат работать пункты вакцинации. Мобильные станции каждый день можно найти на улицах города и в торговых центрах.

Почта Крыма и Пенсионный фонд уйдут на выходные в мае - с 1 по 5 числа и с 9 по 10. В эти дни сотрудники организаций будут осуществлять работу в штатном режиме.

Условия продажи алкоголя в период долгих выходных останутся без изменений. Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу спиртных напитков в майские праздники.

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