График работы детских садов и школ на майские праздники в Крыму: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Официальными нерабочими днями в мае считаются дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая Фото: Архив "КП"

Майские праздники, которые в этот раз растянулись на десять дней, скорректировали планы многих крымчан. Хочется отдохнуть, куда-то уехать или погулять в лесу, но длинные выходные положены не всем. Предприятия с ненормированным рабочим графиком продолжат работать. Но если у вас есть дети, то сразу возникает вопрос – будут ли работать школы и детские сады? «Комсомолка» узнала, каким будет график работы детских садов и школ на майские праздники в Крыму.

Официальными нерабочими днями в мае считаются дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В это время все дошкольные учреждения точно не будут функционировать, но если говорить о выходных с 4 по 7 мая, то здесь ситуация значительно усложняется.

Как отмечают в пресс-службе Министерства труда, для того, чтобы работа детских садов была правильно организована, в дошкольных учреждениях на время праздников появятся рабочие группы.

До того, как все уйдут на недельные каникулы, в детских группах проведут анализ, кому понадобятся дежурные группы. Там, где в них будут нуждаться, некоторые воспитатели выйдут на работу. Однако если во время опроса выяснится, что родители детей не нуждаются в такой помощи, то детсад закроется в период с 4 по 7 мая.

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