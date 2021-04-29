Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Симферополе

В этом году на параде будет принимать участие 70 единиц военной техники Фото: Архив "КП"

В Симферополе парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая. По главным улицам города будут маршировать военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, росгвардейцы, представители крымских управлений МЧС и МВД и члены военно-патриотических клубов движения Юнармии и ДОСААФа.

В этом году на параде будут принимать участие 70 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Так, среди военных машин зрители памятного торжества смогут увидеть зенитную установку С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Также из колесной техники на параде будет бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун».

Для подготовки механизированной колонны военные уже развернули временный технический парк в Симферопольском районе, в котором они установили пункты технического обслуживания, мойки, чистки и покраски техники.

Напомним, Парад Победы в Симферополе в этом году пройдет по измененному маршруту из-за ремонта дорог. Ветераны и техника будут двигаться по привычной дороге по проспекту Кирова, но по пути к Вечному огню колонна будет двигаться по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса.

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