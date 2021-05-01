Как празднуют Первомай в Симферополе: солнечные улыбки, шарики и хорошая погода

Симферопольцы празднуют Первомай Фото: Виталий ПАРУБОВ

1 мая традиционно отмечают праздник Весны и Труда. И хоть традиционной первомайской демонстрации не было из-за коронавирусных ограничений, настроение симферопольцев на высоте.

Мамы с детьми покупают тематические шарики и делают фото около тематических инсталляций, установленных в городе к 9 мая. Погода тоже радует – воздух прогрелся до +23 градусов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил длинные выходные до 10 мая включительно. В связи с этим в Крыму ждут более миллиона туристов. Масочный режим и социальная дистанция при этом сохраняются из-за угрозы распространения коронавируса.

Многие симферопольцы купили шарики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчане уже носят летнюю одежду Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первомай в Симферополе Фото: Виталий ПАРУБОВ

В городе уже установили инсталляции к 9 мая Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первомай в Симферополе Фото: Виталий ПАРУБОВ

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