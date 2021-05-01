Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной

С начала пандемии в республике выявили 40568 человек с COVID-19 Фото: Архив "КП"

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Крыму остается нестабильной. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

- Показатели по заболеваемости, которые фиксируются в Крыму в настоящее время, соответствуют цифрам, наблюдавшимся в конце октября. После третьей декады марта заболеваемость начала увеличиваться, а темпы прироста выросли от 3% до 8%, - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что тенденции к снижению заболеваемости пока что не наблюдается.

В связи с этим часть праздничных мероприятий отменена или проходит в онлайн-формате. Так, в этом году, как и в прошлом, не было первомайской демонстрации. Кроме того, акция «Бессмертный полк» пройдет дистанционно. Исключение власти Крыма сделали только для Парада Победы, запланированного на 9 мая. До 1 июня продлены ограничения по заполняемости театров и кинотеатров. Также до сих пор не работают хостелы. Заполняемость залов в кафе и ресторанах не должна превышать 50%.

На 1 мая в Крыму зарегистрировали 99 случаев коронавируса, ежедневно фиксируют в среднем по 100 инфицированных. С начала пандемии в республике выявили 40568 человек с COVID-19.

Напомним, что за первые четыре месяца текущего года Крым принял больше миллиона туристов. Столько же отдыхающих на полуострове ждут в мае.

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