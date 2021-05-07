Больше 1000 человек и 70 образцов военной техники: в Симферополе прошла генеральная репетиция Парада Победы

Генеральная репетиция Парада Победы в Симферополе. Фото: скриншот из видео ЧФ РФ

В Симферополе 7 мая прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, военные отработали хронометраж и церемонии парада, а также осмотрели и оценили слаженность парадных расчетов.

По данным ЧФ, в репетиции приняли участие больше тысячи человек – это военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, подразделения ГУ МВД и МЧС России по Республике Крым, сотрудники КФУ имени В. И. Вернадского, расчеты «Юнармии».

Также отрепетировали и прохождение колонн военной техники. Зрители парада увидят больше 70 образцов, среди которых «Рысь» и «Тайфун», БТР-82А и БТР-80, ЗРПК «Панцирь-С», ракетные комплексы «Хризантема» и «Оса-АКМ».

Напомним, генеральная репетиция парада проходила на центральных улицах города с 7 утра до 11.30. Были перекрыты проспект Кирова, а также часть прилегающих улиц.

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