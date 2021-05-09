Как в Симферополе прошел парад Победы 9 мая 2021 года

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе 9 мая 2021 года прошел традиционный Парад Победы, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественным маршем проходят военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
От Центрального рынка в сторону Куйбышевского кольца по проспекту Кирова двигались парадные расчеты военнослужащих и колонны военной техники.
Техника во время парада в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На мероприятии зрители могли увидеть бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса».
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Пушечный зенитный комплекс «Панцирь-С».
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не было ввиду соблюдения санитарных мер безопасности. Однако жители Симферополя все равно пришли на торжество с портретами близких, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк» – гражданско-патриотическое движение в знак памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Общественная акция «Бессмертный полк» пройдет в 2021 году в онлайн-формате.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В параде Победы в Симферополе в этом году приняло участие около 1000 человек.
В 2021 году празднование Дня Победы проходит с некоторыми ограничениями из-за пандемии, но торжество состоялось.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Во время мероприятия на экранах была включена прямая трансляция обращения Президента РФ Владимира Путина к народу. Он поздравил всех военнослужащих с праздником исторического значения и подчеркнул, что этот день является для народа священным.
Также крымчан поздравили власти региона.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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