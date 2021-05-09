Как в Симферополе прошел парад Победы 9 мая 2021 года

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе 9 мая 2021 года прошел традиционный Парад Победы, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным маршем проходят военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

От Центрального рынка в сторону Куйбышевского кольца по проспекту Кирова двигались парадные расчеты военнослужащих и колонны военной техники.

Техника во время парада в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На мероприятии зрители могли увидеть бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пушечный зенитный комплекс «Панцирь-С». Фото: Виталий ПАРУБОВ

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не было ввиду соблюдения санитарных мер безопасности. Однако жители Симферополя все равно пришли на торжество с портретами близких, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» – гражданско-патриотическое движение в знак памяти о поколении Великой Отечественной войны. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общественная акция «Бессмертный полк» пройдет в 2021 году в онлайн-формате. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В параде Победы в Симферополе в этом году приняло участие около 1000 человек.

В 2021 году празднование Дня Победы проходит с некоторыми ограничениями из-за пандемии, но торжество состоялось. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во время мероприятия на экранах была включена прямая трансляция обращения Президента РФ Владимира Путина к народу. Он поздравил всех военнослужащих с праздником исторического значения и подчеркнул, что этот день является для народа священным.

Также крымчан поздравили власти региона. Фото: Виталий ПАРУБОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный парад в Севастополе 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит Парад Победы 9 мая в городе-герое Севастополь (подробнее)

Парад военной техники и авиации в Симферополе на 9 мая 2021 года: схема маршрута и порядок движения военных колонн

Как будет проходить парад военной техники и авиации в Симферополе на 9 мая 2021 года (подробнее)

В Симферополь привезли танки к Параду Победы

На торжестве будет более 70 единиц военной техники (подробнее)