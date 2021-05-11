В Крыму туристам предлагают пожить в грузовых контейнерах за 12 тысяч рублей в сутки

Серые фургончики расположились вдоль берега пляжа поселка Мирный, близ Евпатории. Фото: Dmitry Visota / ФБ

В разгар майских праздников сотни тысяч туристов ринулись отдыхать в Крым. И пока привычные нашим людям отели и гостевые дома принимали курортников, свои железные ставни на этих выходных распахнул первый в Крыму мини-отель, который полностью смонтировали из грузовых контейнеров. Идея вроде интересная, только вот цена в 85 тысяч рублей за неделю без питания вызвала массу вопросов у трудящихся.

Серые фургончики расположились вдоль берега пляжа поселка Мирный, что около Евпатории. Само место выглядит интересно: на большом расстоянии друг от друга стоят грузовые контейнеры, в каждом установлен санузел, кондиционер и другие блага цивилизации. Путешественники могут выбрать номер на любую компанию, но цена останется неизменной. Всего представлено три вида контейнеров. Вариант эконом в шесть квадратных метров, двухместный с большой кроватью и четырехместный люкс с двухъярусными кроватями.

Владелец глэмпинга рассказал КП-Крым, что сами контейнеры стоят на частной территории на расстоянии ста метров от пляжа.

Из окна для гостей номера открывается красивый вид на море. Фото: Dmitry Visota / ФБ

Гости такого необычного места отдыха могут рассчитывать на wi-fi, свою кухню, кондиционер и шикарный вид на море. Рядом с контейнером - своя терраса. Некоторые туристы готовы платить десятки тысяч только ради фотографий из этих мест. Но за 12 тысяч в сутки гостям боксов придется кормить себя самостоятельно. Услуги питания в контейнерах не предусмотрены.

Боксы находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Фото: Dmitry Visota / ФБ

Многим такой отдых по душе, хотя нашлись и те, кто после посещения выразил негодования. По словам гостей, цена проживания не соответствует качеству, ведь еще в феврале номер можно было снять за 8 тысяч рублей в сутки, что было приемлемо, но с каждым месяцем цены на экзотику неумолимо растут.

На вопрос КП-Крым о том, будет ли и дальше расти стоимость проживания в боксах руководство глэмпинга не ответило, посоветовав следить за актуальными ценами на сайте комплекса.

Крымские блогеры уже облюбовали место около окна. Фото: inst mirn82ru

За эти же деньги желающие смогут снять полноценный номер со всеми удобствами в отеле «Ялта Интурист» или за 7 тысяч 395 рублей в отеле «Бристоль».

Кроме того, несмотря на наличие кондиционеров летом внутри железных боксов может быть очень жарко. Пугает потенциальных постояльцев и тот факт, что раньше в боксах могли перевозить вредные вещества, а это может сказаться на самочувствии туристов.

Но главную публику - молодежь - такими опасениями не испугаешь. Подобные глэмпинги уже давно пользуются большой популярностью в Англии, Грузии, Египте и Эстонии.

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