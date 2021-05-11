Спецоперация силовиков в Крыму закончилась убийством подозреваемого

В одноэтажном доме была выбита дверь. Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

В социальных соцсетях 11 марта распространилась информация о том, что в нескольких районах Крыма силовики проводят оперативные мероприятия. Так, появились кадры, на которых виден одноэтажный жилой дом, в котором выбита дверь, разбиты окна, а на полу в помещении следы крови.

В здании было выбито окно. Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Кроме того, около жилого дома припаркован автомобиль ритуальной службы. Источник КП-Крым в силовых структурах республики подтвердил, что полицейские хотели задержать подозреваемого на месте преступления, но мужчина оказал сопротивление.

Он стал отстреливаться, также при нем была замечена граната. В итоге мужчину пришлось ликвидировать.

Видимо, на месте происшествия не обошлось без жертв.Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Полицейские были на месте происшествия. Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/"Вконтакте"

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